Руже вам вену послије два дана: Уз ове савјете остаће свјеже много дуже

Руже су безвременски симбол љепоте, љубави и пажње, али често разочарају већ послије два или три дана, када латице почну да вену, а стабљике да се повијају. Ипак, професионални цвјећари знају трикове захваљујући којима руже у вази могу да остану свеже, чврсте и мирисне и до 1 дана. Добра вијест је да већину тих савјета можете лако применити и код куће, без скупих препарата.

Mало одрежите стабљике руже тако да стану у вазу. Одрежите дно стабљике под углом од 45 степени јер ће то помоћи да цвијет апсорбује више воде.

Уклоните листове и све браон или зелене заштитне латице. Међутим, оставите трње на стабљици. Напуните отприлике три четвртине вазе млаком водом собне температуре. Нанесите дозу цвјетног конзерванса. Алтернативно, можете оставити кашичицу шећера да се раствори у води.

Не остављајте вазу близу радијатора, вентилационих отвора или отворених прозора који стварају промају.

Промијените воду сваких неколико дана. Сваки пут када замијените воду, одрежите још један инч стабљике под углом од 45 степени. Нанесите још једну дозу цвјетног конзерванса или шећера.

Још неколико савјета за руже у вази

Најлакши начин да помогнете својим ружама да трају што дуже је да их ставите на право мјесто. Теглу са ружама увијек ставите на хладно место даље од директне сунчеве свјетлости. Ако оставите вазу на сунцу, вода ће брже испарити, скратити живот вашим ружама.

Најважнија ствар код сваког резаног цвијећа је да редовно мијењате воду. Ово одржава ваше руже хидратизованим, што им помаже да трају дуже. Увијек користите млаку воду или воду собне температуре јер хладна или топла вода може шокирати ваше руже. Овај стрес узрокује да ваше руже брзо вену.

Кад год промијените воду у вази, важно је и да обрежете стабљику.

Увијек одрежите стабљику под углом од 45 степени, јер то помаже вашој ружи да апсорбује више воде. Овако обрезивање стабљике сваки пут када промијените воду помаже да ваша ружа остане свјежа и здрава, пише Мондо.

Ако немате никакве цвјетне конзервансе, уместо њих можете користити шећер. Пустите једну кашичицу шећера да се раствори у води прије него што поново додате руже. Међутим, цвјетни конзерванси или храна за цвијеће увек д‌јелују боље од шећера.