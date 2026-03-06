Власти упозориле инфлуенсере у Дубаију: Пријети им затвор због објава

Аутор:АТВ
Иза гламурозних видеа и израза солидарности са властима, корисници друштвених мрежа спутани су све строжим законима према којима се због изражавања неслагања или ширења „дезинформација“ у Уједињеним Арапским Емиратима може завршити и у затвору.
Док су Дубаи протекле недјеље погађали остаци иранских пројектила, бројни инфлуенсери који живе у емирату слали су својим пратиоцима поруке о животу у "најсигурнијој земљи на свијету".
Међутим, иза гламурозних видеа и израза солидарности са властима, корисници друштвених мрежа спутани су све строжим законима према којима се због изражавања неслагања или ширења "дезинформација" у Уједињеним Арапским Емиратима може завршити и у затвору.
Готово недјељу дана становници и туристи Дубаија били су у стању високе приправности јер су луксузни хотели, аеродроми и друге зграде погођени остацима пресретнутих иранских пројектила. У суботу увече, крхотине су погодиле хотел Фаирмонт Тхе Палм на познатом вјештачком острву Палм Јумеирах, а снимци су приказивали пламен у атријуму зграде. Сљедећег јутра, дијелови другог пројектила пали су близу Међународног аеродрома Дубаи, а забиљежена су оштећења и на другим локацијама попут хотела Бурј Ал Араб.
Упркос хаотичним сценама, познати инфлуенсери инсистирали су да нема разлога за панику. Многи су објављивали видео-снимке са истим уводом: "Живиш у Дубаију, зар се не бојиш?"
@julisjoking Seeing this happen around us feels surreal. 😓 There's a lot going on right now, and it's easy to feel overwhelmed. But in moments like this, all we can really do is stay calm, stay informed, and trust that the authorities are handling the situation. 🤲🕊️ Focus on what's in our control - being with our families, checking in on loved ones, and keeping faith. Some things are bigger than us, and that's when we choose trust over panic. Stay safe everyone. ❤️ #iran #dubai #war #middleeast #news ♬ orijinal ses - snowbo.art
У једном виралном видеу, инфлуенсерка Јули Е, коју прати више од 60.000 људи, приказује себе уплашену, а затим се снимак пребацује на владара Дубаија, шеика Мохамед бин Расхид Ал Мактоум, уз ријечи: "Не, јер знам ко нас штити." Сличне објаве дијелили су и други, попут Канвала Кана, који се описује као лиценцирани инфлуенсер у тој земљи
Позната лица попут бивше британске ријалити звијезде Вики Патисон поручила су пратиоцима да је приказ "бомбардовања Дубаија" био "хиперболичан", додајући: "Путем владиних канала савјетовано нам је да надлежни пресрећу пројектиле компетентно и ефикасно, а оно што је изазвало штету заправо су биле падајуће крхотине."
Петра Еклстон (кћерка Славице Еклестоне, познате и као најбогатије Хрватице) објавила је: "Овако изгледа сигурност. Овако изгледа отпорност. Ово су Уједињени Арапски Емирати."
Луиса Зисман, још једна ријалити звијезда, рекла је да је чула борбени авион и додала: "Толико су добри у пресретању пројектила… Ово је најсигурнија земља на свијету."
Џули Е је касније одбацила оптужбе да ју је УАЕ платио за објаву, рекавши да је "плаћена" безбједношћу и приликама које је добила у Дубаију, пише индеx.хр.
Међутим, власти Уједињених Арапских Емирата упозориле су инфлуенсере да би могли да се суоче са затвором ако објављују садржај о ескалирајућем сукобу са Ираном, јавља The Telegraph. Канцеларија јавног тужиоца издала је саопштење у којем упозорава на "објављивање или ширење гласина и информација из непознатих извора".
У саопштењу се наводи да такве радње могу изазвати "збрку и нанијети штету безбједности и стабилности друштва", као и да је "ширење гласина злочин".
Ово упозорење подстакло је неке инфлуенсере да уклоне снимке са својих налога. Једна лајфстајл инфлуенсерка, која има милионе пратилаца, обрисала је видео запаљених крхотина испред свог стана.
"Власти Дубаија желе да контролишу наратив, то је сигурно. Овдје постоје строга правила о томе шта смије да се каже", рекла је за The Telegraph.
Додала је да је уклонила снимак "из поштовања према правилима УАЕ-а" након што је схватила да корисници друштвених мрежа "морају бити веома опрезни са оним што говоре", преноси Мондо.
