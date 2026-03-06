Logo
Курди из Ирака спремни да уђу у Иран, али чекају помоћ САД

Танјуг

06.03.2026

09:55

Уништене зграде у Техерану
Фото: Tanjug/AP

Курдске опозиционе групе у егзилу на сјеверу Ирака рекле су да имају планове да пређу границу са Ираном, али да њихови борци то још нису учинили јер чекају да снаге САД и Израела прво ослабе иранске снаге.

- Припремали смо се за ово посљедњих 47 година, од доба Исламске Републике - изјавила је Хана Јазданпана из Курдистанске партије слободе (ПАК), која тврди да има највећу оружану снагу, преноси Би-Би-Си.

Хамнеи слика

Свијет

Лансиран плави врабац: Откривени нови детаљи убиства Хамнеија

Према њеним ријечима, "није се помјерио ниједан Пешмерга", што је курдска ријеч за оне који се суочавају са смрћу.

Јазданпана је рекла за BBC да шест опозиционих група, које су недавно формирале коалицију, координира једна са другом политички и војно и да се нико не креће сам.

Према њеној оцјени, борци не би требало да напредују ове седмице, јер САД морају најприје да "утру пут".

- Не можемо да се помјеримо ако ваздух изнад нас није очишћен. Потребно нам је да се униште складишта оружја режима. У супротном, то би било самоубиство. Режим је веома бруталан, а најнапредније оружје које имамо је Калашњиков - навела је она.

Полиција-ноћ

Хроника

Возио под дејством алкохола и без возачке дозволе

Како каже, жели да САД уведу зону забране лета како би заштитиле курдске борце.

- Тражили смо то много пута. Ја сам била та која је слала имејлове рекавши 'хитно нам је потребно' - изјавила је Јазданпана.

Бијела кућа је демантовала извјештај да амерички предсједник Доналд Трамп разматра наоружавање Курда, наводи BBC и подсјећа да су многе Курде америчке снаге у прошлости обучавале за борбу против Исламска држава у Ираку.

илу-магла-сунце-10112025

Друштво

Ваздух јутрос нездрав у овим градовима

Курди, који су четврта највећа етничка група на Блиском истоку, раштркани су између Ирана, Ирака, Сирије и Турске.

Иран

Kurdi

Америка

Курди напад Иран

