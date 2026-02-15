Logo
U Kozarskoj Dubici grafika Pabla Pikasa

15.02.2026

19:49

Пикасо у Дубици
Foto: ATV

Kozarska Dubica prepoznatljiva po gradu rukometa, prodaji i distribuciji mlijeka, voćarstvu, te planini Kozari, posjeduje još nešto što je dodatno krasi, a to je - umjetnost. U pitanju je grafika Glava muškarca, slikara Pabla Pikasa koja se krije u Narodnoj biblioteci.

"Sve ovo gdje se nalazimo je zapravo legat biblioteka Boška Šiljegovića i tada je sa velikim brojem bibliotečkih jedinica u biblioteku dovezeno i preko 40 grafika nekih manje poznatih autora, ali i grafika Pabla Pikasa, koja se nalazi iza nas", rekla je Danijela Mandić, direktor Narodne biblioteke Kozarska Dubica.

Ratna zbivanja početkom 90-ih godina, ali i niz drugih faktora uticali su na to da grafika Pikasa sve do 2014. godine krasi samo zidove biblioteke mimo očiju javnosti. Međutim, povodom godišnjice od osnivanja, grafika Pikasa, ali cjelokupni legat Boška Šiljegovića dobio je priliku da bude predstavljen kako lokalnim stanovnicima, tako i široj javnosti.

Љубица Васкрсић

Društvo

Vilmsov tumor - dijagnoza koja mijenja život čitave porodite

"Ta grafika je stajala tu u biblioteci sve do 2014. godine, kada smo mi odlučili da povodom 50 godina od osnivanja biblioteke, zapravo predstavimo javnosti, ne samo grafiku, nego i bogatu legat biblioteku Boška Šiljegovića, tada smo kontaktirali istoričarku umjetnosti Danku Damjanović iz Banjaluke, koja je dolazila ovdje u biblioteku i utvrdila autentičnost", ističe Mandićeva.

S obzirom na to da je grafika poklon, te ostavljena na čuvanje, kao takva nije bila predmet procjene vrijednosti. Takva djela, ističu iz biblioteke, ne moraju da se ogledaju nužno materijalno, jer njihova vrijednost ne može da nadmaši, lik i djelo umjetnika od kojeg dolazi.

