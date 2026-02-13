Preminula Ljiljana Pavić, autorka najvoljenijih srpskih serija

Srpska scenaristkinja i književnica Ljiljana Pavić preminula je u 91. godini, ostavljajući iza sebe bogato i trajno nasljeđe u televizijskoj i književnoj kulturi regiona.

Najvažnije informacije

Preminula u 91. godini

Kreativni tandem sa suprugom Siniša Pavić

Koautorka kultnih serija "Bolji život", "Srećni ljudi", "Porodično blago"

Autorka tekstova za poznate pjesme iz Serija, uključujući "Topolsku 18"

Značajno uticala na oblikovanje ženskih likova i emocionalnog tona domaće TV produkcije

Tiha snaga iza najvećih TV priča

Iako često nenametljiva i bez formalnog potpisa na svakom projektu, bila je jedna od ključnih autorskih snaga iza serija koje su obilježile odrastanje generacija gledalaca. Zajedno sa suprugom Sinišom Pavićem stvorila je neke od najgledanijih i najvoljenijih naslova domaće televizije.

Serije i filmovi koji su obilježili epohu

Kao dio scenarističkog tandema učestvovala je u stvaranju:

serija: "Bolji život", "Srećni ljudi", "Porodično blago", "Vruć vetar"

filmova: "Tesna koža" i "Laf u srcu"

Njen doprinos bio je posebno vidljiv u razvoju likova, naročito ženskih, kao i u kreiranju topline, humora i životnosti dijaloga.

Jezik juga i poezija u televizijskom scenariju

Pavićeva je u dramaturgiju unosila specifičan govor i mentalitet juga Srbije, iz rodnog Vlasotince, što je dalo prepoznatljiv kolorit brojnim projektima.

Društvo Svi pričaju o svadbi u crkvi Svetog Ilije: Mladenci glavna tema

Pisala je i stihove za pjesme koje su postale dio popularne kulture, među kojima su:

"Topolska 18"

"A sad adio"

naslovne numere iz „Srećnih ljudi“ i druge serijske balade

Ove kompozicije odavno su nadživjele same serije i ostale u kolektivnom sjećanju publike.

Biografija i profesionalni put

Rođena kao Ljiljana Popović 1938. godine, poticala je iz ugledne građanske porodice. Nakon školovanja preselila se u Beograd, gdje je diplomirala na Pravnom fakultetu.

U glavnom gradu upoznala je Sinišu Pavića, tada mladog sudiju i pisca, s kojim je započela i životnu i stvaralačku saradnju koja će trajati više od pola vijeka. Dok je on gradio strukturu drame i dijaloga, ona je oblikovala karaktere, atmosferu i emociju priče.

Vezanost za zavičaj i lični angažman

Iako je karijeru gradila u Beogradu, ostala je snažno povezana sa rodnim krajem. Kuća porodice Pavić uz rijeku Vlasinu bila je mjesto kulturnih okupljanja i podrške mladim umjetnicima.

U lokalnoj zajednici pamtiće je ne samo kao autorku već i kao čovjeka koji je nesebično pomagao kulturne i obrazovne inicijative.

Emotivan oproštaj kolega

Od nje se na društvenim mrežama oprostio i dramaturg Žarko Jokanović, ističući da je „sa Sinišom napisala najljepše i najvoljenije srpske serije“ i da će njena poezija i dobrota ostati trajno upamćeni.

Nasljeđe koje ostaje

Iako je često stvarala u sjeni javnosti, uloga Ljiljane Pavić u oblikovanju televizijskih priča, likova i emocionalne atmosfere serija ostaje neizbrisiva. Njen rad je dio kulturnog nasljeđa koje će nastaviti da živi kroz reprize, pjesme i sjećanja gledalaca.