Astronauti snimili nevjerovatne prizore: Bili su 40 minuta bez signala

Donosimo vam detalje misije Artemis II u kojoj su astronautu otišli dalje od Zemlje nego iko do sada i na 40 minuta izgubili kontakt sa Zemljom.

Jedinstven pogled na pomračenje s Mjeseca

Bio je ovo nevjerovatan i vrlo naporan dan za naučni tim u kontroli misije, izjavila je nakon preleta glavna NASA-ina naučnica, dr Nikola Foks (Nicola Fox), piše Bi-Bi-Si (BBC). Foks je pohvalila posadu, naglasivši da su se astronauti za ovaj dio misije pripremali godinama, proučavajući lunarnu nauku s njenim timom. Prema njenim riječima, posada je briljantno obavila zadatak i pružila fantastična zapažanja o Mjesecu.

Misija Artemis II

Kao solarna naučnica, Foks je bila posebno uzbuđena zbog pomračenja. Rekla je kako je posmatrala mnoge takve nebeske događaje, ali da je ovaj, viđen iz tako nesvakidašnje perspektive, bio sasvim drugačiji od bilo kojeg kojem je svjedočila sa Zemlje.

Artemis II slijeće u Tihi okean 11. aprila

Nakon što su se od Zemlje udaljili rekordnih 406.771 kilometar, obletjeli Mjesec i svjedočili prizorima poput pomračenja Sunca, astronauti misije Artemis II završili su svoj prelet i sada se vraćaju kući. Njihov povratak očekuje se za četiri dana. Slijetanje u Tihi okean uz zapadnu obalu SAD-a predviđeno je za veče 10. aprila po američkom vremenu, odnosno za rano jutro 11. aprila po britanskom vremenu.

Tokom noći s ponedjeljka četvoročlana posada razgovarala je s Donaldom Trampom, koji ih je nazvao „pionirima modernog doba“. Administrator NASA-e Džared Ajzakman (Jared Isaacman) potom je poručio da astronauti „predstavljaju najbolje od nas“.

U svojoj poruci posadi je rekao: „Ovdje na Zemlji milijarde ljudi s nestrpljenjem iščekuju snimke koje ste zabilježili. U ime NASA-e i ljudi širom svijeta koji vole svemir, hvala vam što ste nas poveli sa sobom na Mjesec. Hvala vam na hrabrosti, na svim vašim divnim riječima koje smo čuli. Vi uistinu predstavljate ono najbolje od nas. Ponosni smo na vas i radujemo se što ćemo vas vrlo brzo i bezbjedno dočekati nazad na našoj dobroj Zemlji. Srećno i samo naprijed, Artemis II.“

Astronauti o misiji: „Nisam spremna da idem kući“

Nakon razgovora s američkim predsjednikom, posada misije Artemis II odgovarala je na pitanja u razgovoru koji je vodio NASA-in administrator Džared Ajzakman (Jared Isaacman). Prvo pitanje astronautima bilo je šta ih je najviše iznenadilo kada su izbliza ugledali Mjesec.

Astronaut Džeremi Hansen (Jeremy Hansen) opisao je jedinstveno iskustvo pogleda s druge strane Mjeseca. „Kada se nalazite na daljoj strani Mjeseca i gledate prema Zemlji, potpuno je očigledno da je pred vama kugla“, rekao je. „Zaista imate osjećaj kao da niste u kapsuli. To je iskustvo koje vam u potpunosti promijeni percepciju.“

Njegova koleginica Kristina Koh (Christina Koch) istakla je kako je misija brzo proletjela, dodavši na kraju: „Nisam spremna da idem kući.“

Oboren rekord iz 1970.

Četvoro astronauta NASA-ine misije Artemis II na putu je kući nakon dramatičnog preleta Mjeseca koji ih je odveo dalje od Zemlje nego bilo koga u istoriji. Posada je, prema planu, na 40 minuta izgubila kontakt sa Zemljom dok je letjelica prolazila iza Mjeseca.

Nakon ponovnog uspostavljanja veze, astronautkinja Kristina Koh (Christina Koch) poručila je: „Predivno je ponovo čuti Zemlju“. Nedugo zatim, letjelica se spustila na samo nekoliko hiljada kilometara od Mjesečeve površine, a posada je svjedočila potpunom pomračenju Sunca, prizoru koji je po prvi put viđen iz Mjesečeve perspektive, piše Bi-Bi-Si (BBC).

Letjelica misije Artemis II, Orion, u ponedjeljak je oborila rekord u udaljenosti ljudskog putovanja od Zemlje, nadmašivši podvig misije Apolo 13 (Apollo 13) iz 1970. godine od 400.000 kilometara. Kanadski astronaut Džeremi Hansen (Jeremy Hansen) s poštovanjem je priznao ovo postignuće.

„Dok premašujemo najveću udaljenost na koju su se ljudi ikad otisnuli od planete Zemlje, činimo to s poštovanjem prema izvanrednim naporima i postignućima onih koji su istraživali svemir prije nas“, rekao je.

Pogled na daleku stranu Mjeseca

Kako se letjelica približavala Mjesecu, a on postajao sve veći u prozorima, astronauti su započeli s detaljnim bilježenjem njegove površine. Snimali su fotografije nizom digitalnih fotoaparata, ali su, kako je izvijestila NASA, radili i skice te snimali vlastite audio-opise onoga što vide.

Iako nije bilo planirano slijetanje, letjelica je preletjela daleku stranu Mjeseca, onu koja se nikada ne vidi sa Zemlje. Iako su sateliti već snimili tu stranu, astronauti su bili prvi ljudi koji su svojim očima vidjeli neke njene dijelove, goleme kratere i ravnice lave.

Posada je bila opremljena s dva profesionalna DSLR fotoaparata — jednim sa širokougaonim objektivom za panoramske snimke i drugim sa snažnim zumom za fine detalje na površini. Uz to su koristili i fotoaparat bez ogledala sa standardnim objektivom kako bi stvorili slike bliske perspektivi ljudskog oka.

Male, robusne video-kamere postavljene na vrhovima četiriju krila solarnih panela snimale su neprekidne prizore Mjesečevog krajolika, a svaki astronaut imao je i pametni telefon za bilježenje svakodnevnog života u kapsuli. NASA je najavila da će veći dio materijala podijeliti s javnošću.

Pomračenje iz svemira

Kada se signal napokon vratio, uslijedila je duga tišina prije nego što se u kontroli misije začuo glas Kristine Koh (Christina Koch). „Istraživaćemo. Gradićemo letjelice. Vratićemo se. Izgradićemo naučne stanice. Vozićemo rovere, bavićemo se radioastronomijom, osnivati kompanije. Pokrenućemo industriju, bićemo nadahnuće. Ali na kraju, uvijek ćemo izabrati Zemlju. Uvijek ćemo izabrati jedni druge.“

Gledano iz kapsule, Sunce se počelo mijenjati dok ga je Mjesec zaklanjao, stvarajući pomračenje. Ostao je vidljiv samo dio Sunčeve svjetlucave atmosfere, korone, koja je provirivala ispod Mjeseca. Glovera (Glover) je prizor dirnuo: „Nevjerovatna je svjetlina na mjestu zalaska Sunca, koje je i dalje jarko, a uz to se jasno vidi i Zemljin sjaj.“

40 minuta tišine

Tokom šestočasovnog preleta, posada je prigušila unutrašnja svjetla Oriona kako bi smanjila odsjaje na prozorima i poboljšala pogled. Naučni tim NASA-e ističe da će audio-zapisi biti jednako važni kao i vizuelni materijali. Dok astronauti opisuju šta vide, njihovo istrenirano oko može uočiti suptilne boje, kontraste i teksture koje se na fotografijama ne ističu.

Najuzbudljiviji dio dogodio se kada je letjelica Orion zašla iza Mjeseca. Radio i laserske veze sa Zemljom prekinute su, ostavljajući četvoro astronauta same na dalekoj strani Mjeseca otprilike 40 minuta. Neposredno prije „gubitka signala“, pilot Viktor Glover imao je poruku za stanovnike Zemlje. „Dok se pripremamo za prekid radio-veze, i dalje ćemo osjećati vašu ljubav sa Zemlje. Svima vama dolje na Zemlji i oko nje — volimo vas, s Mjeseca. Vidimo se s druge strane.“

Sljedećih 40 minuta kontrolori misije, prijatelji i porodice astronauta napeto su čekali ponovno uspostavljanje kontakta.