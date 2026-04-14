Problem u FBiH: Ljekari najavili generalni štrajk

Ljekari u Tuzlanskom kantonu u prvoj sedmici maja stupiće u generalni štrajk ukoliko im do tada ne budu povećani koeficijenti za obračun plata, rekao je Srni advokat Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona Damir Alić.

Alić je rekao da je zahtjev da koeficijent za doktora bude povećan sa 5,15 na 5,20, kao i za specijaliste sa 5,80 na 6,00 i subspecijaliste sa 6,00 na 6,20.

On je naveo da su ispunjeni svi zakonski uslovi za generalni štrajk i da je posljednje upozorenje poslato i Vladi Tuzlanskog kantona.

"Ukoliko u roku ne dobijemo odgovor sa konkretnim terminom za sastanak da bismo postigli konačni dogovor, biće preduzete sve mjere i radnje u skladu sa odredbama Zakona o štrajku FBiH, što će imati direktnog uticaja na građane, za šta će isključivo odgovornost biti na Vladi", rekao je Alić.