Dodik: Britanske i njemačke diplomate nude Vukanoviću ministarsko mjesto u Sarajevu

Najezda diplomata iz britanske i njemačke ambasade na Trebinje. Jesu Hercegovina i Trebinje lijepi, ali nisu ih privukle prirodne ljepote. Privukao ih je Vukanović, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Njega savjetuju, ubjeđuju, njemu nude ministarsko mjesto u Sarajevu. Pokušavaju da spoje nespojivo, da ujedine opoziciju, da pomire posvađane, da slože rogove u vreći. Ne znam odakle im ministarska mjesta, ali neka obećavaju.

Još samo da obećaju da će Nijemci i Britanci glasati za opoziciju.

Srbi za takve glasati neće, rekao je Dodik.