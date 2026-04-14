Dodik: Britanske i njemačke diplomate nude Vukanoviću ministarsko mjesto u Sarajevu

Autor:ATV
Komentari:1
Najezda diplomata iz britanske i njemačke ambasade na Trebinje. Jesu Hercegovina i Trebinje lijepi, ali nisu ih privukle prirodne ljepote. Privukao ih je Vukanović, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.
"Njega savjetuju, ubjeđuju, njemu nude ministarsko mjesto u Sarajevu. Pokušavaju da spoje nespojivo, da ujedine opoziciju, da pomire posvađane, da slože rogove u vreći. Ne znam odakle im ministarska mjesta, ali neka obećavaju.
Još samo da obećaju da će Nijemci i Britanci glasati za opoziciju.
Srbi za takve glasati neće, rekao je Dodik.
Najezda diplomata iz britanske i njemačke ambasade na Trebinje.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) April 14, 2026
Jesu Hercegovina i Trebinje lijepi, ali nisu ih privukle prirodne ljepote.
Privukao ih je Vukanović.
Njega savjetuju, ubjeđuju, njemu nude ministarsko mjesto u Sarajevu.
Pokušavaju da spoje nespojivo, da ujedine…
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
17
09
16
53
16
43
16
38
16
30
Trenutno na programu