Ostojić: Neprihvatljivo da Islamska zajednica organizuje obilježavanje sa plakatima Mahmuljina

Komentari:10
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić poručio je da je neprihvatljivo i sramno da Islamska zajednica organizuje obilježavanje formiranja takozvane Armije BiH u Tuzli sa plakatima Sakiba Mahmuljina, koji je presuđen za ratne zločine nad Srbima na Ozrenu.
"To je uvreda za srpske žrtve rata, srpski narod i Republiku Srpsku", istakao je Ostojić.
Najavio je da će biti preduzeti adekvatni koraci u smislu podnošenja krivičnih prijava protiv onih koji su krivi za ova dešavanja.
"Sakib Mahmuljin je za takav zločin presuđen na minimalnu kaznu, dozvoljeno mu je da pobjegne iz BiH i sada se njegova slika pojavljuje na plakatima i raznim portalima. Radi se o čovjeku koji je postrojavao Sedmu brigadu koja okuplja mudžahedine koji su Srbima po Ozrenu sjekli glave", rekao je Ostojić novinarima u Banjaluci.
Istakao je da je riječ o duplim aršinima pravosuđa BiH i da sve institucije koje su formirane nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma funkcionišu na direktnu štetu srpskog naroda i Republike Srpske.
(RTRS)
Ekonomija
3 h0
Zanimljivosti
3 h0
Ekonomija
3 h0
Republika Srpska
3 h10
Republika Srpska
3 h10
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
5 h5
Republika Srpska
5 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu