Ostojić: Neprihvatljivo da Islamska zajednica organizuje obilježavanje sa plakatima Mahmuljina

14.04.2026 17:18

Радан Остојић
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić poručio je da je neprihvatljivo i sramno da Islamska zajednica organizuje obilježavanje formiranja takozvane Armije BiH u Tuzli sa plakatima Sakiba Mahmuljina, koji je presuđen za ratne zločine nad Srbima na Ozrenu.

"To je uvreda za srpske žrtve rata, srpski narod i Republiku Srpsku", istakao je Ostojić.

Najavio je da će biti preduzeti adekvatni koraci u smislu podnošenja krivičnih prijava protiv onih koji su krivi za ova dešavanja.

"Sakib Mahmuljin je za takav zločin presuđen na minimalnu kaznu, dozvoljeno mu je da pobjegne iz BiH i sada se njegova slika pojavljuje na plakatima i raznim portalima. Radi se o čovjeku koji je postrojavao Sedmu brigadu koja okuplja mudžahedine koji su Srbima po Ozrenu sjekli glave", rekao je Ostojić novinarima u Banjaluci.

Istakao je da je riječ o duplim aršinima pravosuđa BiH i da sve institucije koje su formirane nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma funkcionišu na direktnu štetu srpskog naroda i Republike Srpske.

(RTRS)

