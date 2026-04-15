Logo
Large banner

Ako imate česte jutarnje glavobolje, ovo morate znati

Autor:

ATV
15.04.2026 11:17

Komentari:

0
Дјевојка сједи за столом и држи се за главу.
Foto: Pexels/Andrea Piacquadio

Buđenje s glavoboljom česta je pojava koja može imati različite uzroke od loših navika do zdravstvenih problema. Jedan od najčešćih, ali često neprepoznatih uzroka je apneja u snu, poremećaj disanja tokom noći koji smanjuje nivo kiseonika i narušava kvalitet sna.

Dehidracija je takođe čest razlog. Nedovoljan unos tečnosti tokom dana može dovesti do jutarnje glavobolje, uz simptome poput žeđi, umora i vrtoglavice.

Доктор

Migrena i druge vrste glavobolja često se javljaju upravo ujutro, a mogu biti praćene mučninom, osjetljivošću na svjetlo i jakim bolom. Dodatni uzrok može biti i bruksizam, odnosno škrgutanje zubima tokom sna, koje stvara napetost u vilici i mišićima lica.

Na pojavu glavobolje utiču i alkohol, pretjerana upotreba lijekova protiv bolova, kao i stres, anksioznost i depresija.

Дрога сакривена у аудију

Iako su uzroci često bezazleni, ponavljajuće ili jake glavobolje mogu ukazivati na ozbiljnije probleme. U tom slučaju važno je potražiti savjet ljekara, posebno ako su prisutni dodatni simptomi.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

glavobolja i vrijeme

glavobolja

zdravlje

glavobolja zbog manjka tečnosti

Voda

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

34

11

30

11

24

11

17

11

15

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner