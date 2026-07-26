Olimp uvršten na Listu svjetske baštine

Odluka je donesena na 48. zasjedanju Komiteta za svjetsku baštinu, koje se održava u Busanu u Južnoj Koreji i traje do 29. jula, prenosi "Katimerini".

Olimp je priznat kao prirodno i kulturno dobro od izuzetne univerzalne vrijednosti za čovječanstvo i time je zvanično postao lokalitet Svjetske baštine Uneska.

Poštovan u grčkoj mitologiji kao dom 12 olimpijskih bogova. Olimp je takođe jedno od najbogatijih područja u smislu biodiverziteta u Evropi. Vrhovi ove planine veći dio godine prekriveni su snijegom.

Uzdižući se do 2.918 metara nadmorske visine iz podnožja koje se nalazi gotovo na nivou mora, ova planina je, prema vjerovanju starih Grka, bila mjesto gdje se nalazio prijesto Zevsa, kralja svih antičkih bogova.

Region Kao da je decembar: Pao snijeg na Šar-planini

Planina je dom za gotovo 2.000 biljnih vrsta, uključujući desetine koje se ne nalaze nigdje drugo na Zemlji, kao i rijetke divlje životinje.

Ovim upisom ukupan broj mjesta svjetske baštine Uneska u Grčkoj raste na 21, uključujući tri mješovita dobra.

Grčki zvaničnici pozdravili su ovu nominaciju kao značajno međunarodno priznanje koje će ojačati napore na zaštiti i promociji ove planine u svijetu.

Unesko je na Listu svjetske baštine uvrstio i plaže u Normandiji na kojima su se savezničke snage iskrcale tokom Drugog svjetskog rata. Riječ je o pet legendarnih plaža pod šifrovanim nazivima - Omaha, Juta, Gold, Džuno i Sord.

Prema saopštenju Uneska, ovaj status im je dodijeljen zbog njihovog izuzetnog istorijskog značaja i žrtava podnesenih za oslobođenje Evrope, kao i trajnog sjećanja na događaje od 6. juna 1944. godine.

Iskrcavanje u Normandiji predstavlja jednu od prekretnica Drugog svjetskog rata, prenosi Srna.