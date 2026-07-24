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Rukometni kamp u Trebinju okupio mlade talente iz Srbije i Srpske

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 21:42

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Рукометни камп у Требињу окупио младе таленте из Србије и Српске
Foto: ATV

Na parketu trebinjske dvorane „Miloš Mrdić“ ovih dana mlade rukometne nade iz Srpske i Srbije bruse formu za prestojeću sezonu. Na dva treninga dnevno usavršavaju svaki potez, ispravljaju greške i grade put ka reprezentativskom dresu.

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Tagovi :

rukomet

Trebinje

Republika Srpska

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