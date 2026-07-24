Rukometni kamp u Trebinju okupio mlade talente iz Srbije i Srpske

Autor:ATV redakcija
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Na parketu trebinjske dvorane „Miloš Mrdić“ ovih dana mlade rukometne nade iz Srpske i Srbije bruse formu za prestojeću sezonu. Na dva treninga dnevno usavršavaju svaki potez, ispravljaju greške i grade put ka reprezentativskom dresu.
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