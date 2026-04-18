Мајдов освојио сребро на Европском првенству

18.04.2026 16:19

Мајдов освојио сребро на Европском првенству
Фото: Facebook

Српски џудиста Немања Мајдов освојио је данас сребрну медаљу у категорији до 90 килограма на Европском првенству које се одржава у главном граду Грузије Тбилисију, док је Михајло Симин у категорији до 81 килограма стигао до бронзе.

Мајдов (29) је у финалу поражен од Грузина Луке Мајсурадзеа, али је упркос поразу у мечу за злато наставио низ освајања медаља на великим такмичењима. Српском џудисти ово је пета медаља са Европских првенстава, а четврта у индивидуалној конкуренцији, послије злата у Монпељеу (2023) и два сребра освојена у Тел Авиву (2018) и Прагу (2020).

Мајдов је 2017. године, као 19-годишњак, постао и свјетски првак у Будимпешти.

Симин је до бронзе стигао послије битке са Финцем Етуом Иханамакијем, који је претходно у репесажу елиминисао још једног Србина, Василија Грујичића.

У женској категорији до 70 килограма, 18-годишња Александра Андрић прво је побиједила Швеђанку Ингрид Нилсон, али је потом поражена од првог носиоца, Хрватице Ларе Цвјетко, преноси Танјуг.

Прочитајте више

Мајдов: Подршка Додику који се лавовски бори за Српску и Србе

Република Српска

Мајдов: Подршка Додику који се лавовски бори за Српску и Србе

8 мј

0
"Пресуда није важна само за предсједника Додика већ и за будућност Срба у БиХ"

Република Српска

"Пресуда није важна само за предсједника Додика већ и за будућност Срба у БиХ"

8 мј

0
Отворен џудо камп "Мајдов академија", присуствовао Додик

Остали спортови

Отворен џудо камп "Мајдов академија", присуствовао Додик

1 год

0
Додик пожелио срећу Мајдову на Олимпијским играма

Остали спортови

Додик пожелио срећу Мајдову на Олимпијским играма

1 год

0

Више из рубрике

Новак постаје водитељ! Друштво на великој сцени правиће му једна од најљепших спортисткиња свијета!

Остали спортови

Новак постаје водитељ! Друштво на великој сцени правиће му једна од најљепших спортисткиња свијета!

6 ч

0
Учесници стартују на Београдском полумаратону

Остали спортови

Кенијска атлетичарка побиједила на Београдском полумаратону

6 ч

0
Борац сигуран против "фењераша": Слобода без шансе у "Борику"

Остали спортови

Борац сигуран против "фењераша": Слобода без шансе у "Борику"

21 ч

0
Ватерполиста оптужен за језиво злостављање

Остали спортови

Ватерполиста оптужен за језиво злостављање

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

24

Једна особа погинула у експлозији на западу Њемачке

18

12

Тешка несрећа на аутопут 9. јануар: Погинуо мотоциклиста

17

56

Снажан земљотрес у Тихом океану

17

53

Пуцњава у Кијеву: Има мртвих, велика драма на улицама

17

43

Храна за бебе хитно повучена из продаје: Опасна супстанца пронађена у производу

