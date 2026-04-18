Кенијска атлетичарка побиједила на Београдском полумаратону

18.04.2026 11:34

Учесници стартују на Београдском полумаратону
Фото: Tanjug / AP / RADE PRELIĆ

Кенијска атлетичарка Валентина Џебет побиједила је на Београдском полумаратону у женској конкуренцији и поставила нови рекорд полумаратона.

Џебет је дионицу од 21 километра улицама Београда истрчала за сат, 10 минута и 47 секунди.

Међутим, чим је пресјекла врпцу на циљу због екстремног напора и брзог темпа који је наметнула, позлило јој, али је, након указане медицинске помоћи, успјела да се опорави и прими пехар.

Друго мјесто заузела је Етиопљанка Лелисе Бекеле Бедаса, а трећа је била регионална звијезда из Хрватске Матеа Парлов Коштро, пренијели су београдски медији.

У Београду се данас и сутра одржава полумаратон и маратон, први пут у историји Београдски маратон ће трајати два дана, а очекује се учешће око 14.500 такмичара из 79 држава.

Маратонска трка на 42,195 километара почиње сутра у 8.00 часова.

Ово је први пут да се маратон у Београду организује као дводневни догађај, са раздвојеним тркама ради боље организације и већег броја учесника.

Нови концепт је увод за Европско првенство у трчању које ће Београд организовати 2027. године.

Валентина Џебет

Београдски полумаратон

Београд

Србија

Више из рубрике

Борац сигуран против "фењераша": Слобода без шансе у "Борику"

Остали спортови

15 ч

0
Ватерполиста оптужен за језиво злостављање

Остали спортови

1 д

0
Кајак кану клуб Врбас је, минулог викенда, био домаћин трећег кола Европског купа за јуниоре и сениоре, а борбу за медаље на ријеци Врбас водили су такмичари из девет репрезентација (Словеније, Хрватске, Србије, Словачке, Сјеверне Македоније, Мађарске, Чешке, Аустрије и Босне и Херцеговине).

Остали спортови

Кајак: Бронзане медаље за Уроша Травара и Милицу Станковић на Европском купу у Бањалуци

3 д

0
џудо

Остали спортови

Џудо камп у Требињу окупио таленте из региона

4 д

0

Колико су Звезда и Партизан зарадили од Евролиге?

Дачић и Каран: Везе српског народа са обе стране Дрине трајне и чврсте

Удала се Мелина Џиновић: Рекла "да" 23 године старијем милионеру, затворили општину због њих

Жељка Цвијановић са Ердоганом: "Добар разговор током радног доручка"

Арт радар: Умјетност изван оквира и савремени визуелни језик

