Кенијска атлетичарка побиједила на Београдском полумаратону

Коментари:0
Кенијска атлетичарка Валентина Џебет побиједила је на Београдском полумаратону у женској конкуренцији и поставила нови рекорд полумаратона.
Џебет је дионицу од 21 километра улицама Београда истрчала за сат, 10 минута и 47 секунди.
Међутим, чим је пресјекла врпцу на циљу због екстремног напора и брзог темпа који је наметнула, позлило јој, али је, након указане медицинске помоћи, успјела да се опорави и прими пехар.
Друго мјесто заузела је Етиопљанка Лелисе Бекеле Бедаса, а трећа је била регионална звијезда из Хрватске Матеа Парлов Коштро, пренијели су београдски медији.
У Београду се данас и сутра одржава полумаратон и маратон, први пут у историји Београдски маратон ће трајати два дана, а очекује се учешће око 14.500 такмичара из 79 држава.
Маратонска трка на 42,195 километара почиње сутра у 8.00 часова.
Ово је први пут да се маратон у Београду организује као дводневни догађај, са раздвојеним тркама ради боље организације и већег броја учесника.
Нови концепт је увод за Европско првенство у трчању које ће Београд организовати 2027. године.
Остали спортови
15 ч0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
3 д0
Остали спортови
4 д0
Најновије
Најчитаније
12
35
12
34
12
18
12
14
12
04
Тренутно на програму