Борац сигуран против "фењераша": Слобода без шансе у "Борику"

Добојска Слога накратко је у прошлом колу прекинула побједничку серију бањалучког Борца, али се тим Мирка Микића врло брзо опоравио и очекивано у свом "Борику" славио против Слободе.
Критике тренера Микића и једног од најискуснијих Небојше Граховца као да су уродиле плодом, па су рукометаши Борца одиграли веома озбиљно и убједљиво поразили ривала из Тузле 37:24.
Посљедњепласирани тим лиге није имао шансе против "црвено-плавих", који су у првих 30 минута стекли сигурну предност. На паузи између два полувремена Бањалучани су водили 18:12.
Слично је било и у наставку, гдје су домаћи апсолутно контролисали меч и на крају заслужено славили са "плус 13".
Равноправно су Бањалучани распоредили голове, па су са по пет погодака најефикаснији били Никша Тривуновић, Милош Њежић, Сергеј Шева и Амар Херић, док су по четири пута противничку мрежу тресли Арсеније Бубић и Новак Петровић.
Прво име сусрета био је Маид Чоло. Рукометаш Слободе сусрет је завршио са седам постигнутих погодака, а по четири пута су се у стријелце у редовима тузланског тима уписали Нермин Шербечић, Харун Шестан и Никола Башић.
Борац након 16. побједе у сезони остаје на другој позицији, док је Слобода и даље закуцана за само дно премијерлигашке табеле, преноси Мондо
Остали спортови
13 ч0
Остали спортови
3 д0
Остали спортови
4 д0
Остали спортови
4 д0
