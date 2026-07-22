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Pijani Srbin napravio karambol u Grčkoj: Vozio u kontrasmjeru, sudario se sa taksijem

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 09:35

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Полицијско ауто
Foto: Pexel/Pixabay

Državljanin Srbije (63) vozio je u suprotnom smjeru na obilaznici oko Soluna, i to pod dejstvom alkohola. Usljed takve vožnje sudario se sa taksijem koje se kretalo propisno.

Incident se dogodio u utorak ujutru, a na lice mjesta izašli su pripadnici saobraćajne policije Soluna, koji su uhapsili 66-godišnjeg vozača.

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Kontrolom je utvrđeno da je vozač bio pod dejstvom alkohola iznad dozvoljene granice, pošto su uzastopna mjerenja alkotestom pokazala 0,86 i 0,69 promila alkohola u krvi.

U sudaru je pričinjena materijalna šteta na oba vozila, dok je 66-godišnjak iz predostrožnosti prevezen u bolnicu.

(Telegraf.rs)

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Grčka

Solun

vozio u kontrasmjeru

sudar

Saobraćajna nesreća

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