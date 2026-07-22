Kraj jula donosi preokret za četiri horoskopska znaka

Za četiri horoskopska znaka kraj jula donosi odricanje koje će se, prema tumačenju astrologa, iz prividnog gubitka pretvoriti u značajnu životnu pobjedu.

Promjene koje slijede biće osnova za uspjeh u narednom periodu za četiri horoskopska znaka, piše YourTango.

Astrolog Helena Hator objašnjava da će nakon promjene položaja čvorova sudbine 26. jula, pripadnici ovih znakova tokom narednih 18 mjeseci postati posebno uticajni.

Proces neće biti trenutan, ali astrološki uticaji okreću se u njihovu korist. Zbog te promjene energije, oni će "napraviti ogromne korake u životu prema svojim ciljevima i uspjehu".

Blizanci

Prema riječima Hatorove, Blizanci će svoju poznatu lokalnu sredinu zamijeniti širom, globalnom i međunarodnom.

To se u početku može činiti kao gubitak uhodane rutine i predstavljati izazov, ali dugoročno donosi jačanje njihovog uticaja.

Promjena može d‌jelovati zastrašujuće. Ipak, napuštanje posla koji ne nudi napredak ili veze bez budućnosti omogućiće vam da se napokon oslobodite.

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Prošlost vas više ne sputava, pa ovog ljeta možete očekivati priliv finansija i otvaranje novih prilika.

Hatorova je pojasnila da će se ono što se isprva činilo kao velik gubitak pretvoriti u iskustvo koje "toliko dramatično širi vaš svijet da ćete jedva prepoznati osobu koja ste postali", bez obzira na to hoće li vas put odvesti u "novu zemlju, na novo obrazovanje, posao ili u novi poziv", prenosi Index.

Bik

Bikovi, koji su možda do sada imali osjećaj da stagniraju, ostvariće veliki napredak preseljenjem ili značajnom promjenom vezanom za dom.

Hatorova kaže da se "odriču nečega kako bi postigli visoku čast ili priznanje".

Ova promjena neće doći lako. Astrolog Arija Gmiter kaže da Bikovi "nisu skloni promjenama ako nemaju plan".

Usprkos tome, ako ih prihvatite, ovo ljeto moglo bi vam biti jedno od najboljih.

Iako napuštate poznati dom, porodičnu dinamiku ili mjesto koje ste smatrali svojim, Hatorova objašnjava da se to događa jer "vaša karijera doseže nivoe za koje niste smatrali da su moguće".

Mijenjate udobnost za trajno nasljeđe, a vaše će ime postati nezaobilazno.

Vodolija

Vodolije iza sebe imaju turbulentni emocionalni period. Srećom, to se mijenja jer počinju nadilaziti odnose koji su ih sputavali. Ta je promjena već dugo u pripremi.

Hatorova ističe da za Vodolije stiže era obnove.

"Gradite novi identitet, privlačite izvanredne prilike, uticajna partnerstva, veću vidljivost i postajete svoja najizvornija i najuticajnija verzija", navodi ona.

Proces će biti postupan, ali do kraja ljeta bliske osobe jedva će prepoznati osobu u koju ste se razvili.

Lav

Lavovi su prošli kroz težak period, ali su uspjeli ostaviti staru verziju sebe iza sebe.

Iako se to isprva činilo kao gubitak, promjena je bila neophodna. Više niste ista osoba, a Hatorova kaže da će "sudbinska veza ili partnerstvo postati pokretač vašeg najvećeg napretka".

Prema njenim riječima, sljedećih 18 mjeseci donosi vam "više ljubavi, uticaja, prilika i obilja nego što biste ikada mogli sami stvoriti".

Ako ste čekali da vam se život promijeni, pripremite se. Stiže vam prava ljubav, prenosi Indeks.