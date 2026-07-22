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Banka vam daje veći minus nego što želite: U čemu je caka?

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 11:01

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Банковна картица, Мастеркард
Foto: Pexels/ Photo by Pixabay

Građani koji žele dozvoljeni minus na tekućem računu često misle da sami mogu da izaberu njegovu visinu. Međutim, to nije uvijek moguće.

Pojedine banke određuju ne samo maksimalan, već i minimalan iznos dozvoljenog prekoračenja, pa klijent ne može da traži manji limit ukoliko banka takvu mogućnost ne predviđa.

Narodna banka Srbije (NBS) objašnjava da propisi ne određuju koliki mora da bude dozvoljeni minus, već da svaka banka samostalno utvrđuje uslove pod kojima ga odobrava, u skladu sa svojom poslovnom politikom i procjenom kreditnog rizika.

Možete tražiti 20.000, a banka ponuditi 50.000 dinara

U praksi to znači da građanin može željeti dozvoljeni minus od 20.000 dinara kako bi imao finansijsku rezervu za nepredviđene situacije, ali banka može ponuditi samo 50.000 dinara, ukoliko je to najmanji limit koji odobrava za tu vrstu proizvoda.

S druge strane, banka može procijeniti da klijent ne ispunjava uslove za toliki iznos i odobriti manji limit ili u potpunosti odbiti zahtjev.

Od čega zavisi visina dozvoljenog minusa?

Prilikom donošenja odluke banke uzimaju u obzir više kriterijuma:

  • visinu redovnih mjesečnih primanja,
  • kreditnu sposobnost klijenta,
  • postojeća zaduženja,
  • urednost u otplati dosadašnjih obaveza,
  • internu procjenu rizika.

Zbog toga dvije osobe sa istom platom ne moraju dobiti isti dozvoljeni minus. Zakon ne propisuje maksimalan iznos dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu, što znači da visinu limita određuje isključivo banka.

Jedan od najskupljih načina zaduživanja

Iz centralne banke upozoravaju da dozvoljeni minus treba koristiti samo u hitnim situacijama i što kraće. Efektivne kamatne stope na dozvoljeno prekoračenje kreću se približno od 20 do 40 odsto godišnje, zbog čega je ovaj vid pozajmljivanja novca među najskupljima.

Prema primjeru NBS, građanin koji godinu dana koristi dozvoljeni minus od 40.000 dinara, uz efektivnu kamatnu stopu od 34,49 odsto, plati oko 12.000 dinara samo na ime kamate, dok i dalje duguje svih 40.000 dinara glavnice ukoliko dug ne smanjuje.

Nedozvoljeni minus još skuplji

Poseban oprez potreban je kada se pređe odobreni limit. Za nedozvoljeno prekoračenje obračunavaju se znatno više kamate, koje mogu dostići i 98 odsto godišnje, zbog čega se građanima savjetuje da redovno provjeravaju stanje na računu.

Ako vam banka odobri veći ili manji dozvoljeni minus nego što želite, možete zatražiti dodatno obrazloženje ili razmotriti ponude drugih banaka. Stručnjaci savjetuju da se pre prihvatanja dozvoljenog prekoračenja ne gleda samo visina odobrenog limita, već i efektivna kamatna stopa, naknade i ukupni troškovi, prenosi Kurir.

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Tagovi :

kredit

banka

Rast kamata

zaduženje

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