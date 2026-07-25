Meta testira novu aplikaciju koja će uz pomoć AI generisati personalizovane priče za djecu

Američka tehnološka kompanija Meta započela je da testiranje nove aplikacije koja će uz pomoć vještačke inteligencije generisati personalizovane priče za djecu.

U kojim će zemljama ona biti dostupna, kako će funkcionisati i koji su njeni potencijalni nedostaci otkrili su IT stručnjaci.

Aplikacija StoriKit (StoryKit), koja će uz pomoć vještačke inteligencije u budućnosti generisati personalizovane priče za djecu, za sada je dostupna samo kao pilot projekat u odabranim zemljama, gdje kompanija ispituje kako će roditelji prihvatiti ovakvu tehnologiju.

Prema navodima kompanije, aplikacija StoriKit omogućava roditeljima da za djecu kreiraju priče bez pisanja teksta, odnosno prompta: oni najprije biraju glavnog junaka, koji može da bude napravljen na osnovu fotografije omiljene igračke ili osobe, zatim određuju okruženje u kojem se radnja odvija i biraju pouku koju priča treba da prenese, poput ljubaznosti, hrabrosti ili empatije. Vještačka inteligencija na osnovu ulaznih podataka generiše kompletnu priču uz odgovarajuću pozadinsku muziku.

Ugrožava li Metina aplikacija bezbjednost djece

Iz Mete navode da aplikacija koristi bezbjednosne filtere za AI sadržaj, da nema društvene funkcije i da je namjenjena korisnicima starijim od 18 godina. Iako kompanija ističe i da je cilj ove aplikacije da roditeljima omogući jednostavno kreiranje maštovitih priča prilagođenih interesovanjima njihove djece, mnogi nisu oduševljeni ovom idejom, jer se korišćenjem aplikacije potencijalno mogu "ugroziti" trenuci bliskosti između roditelja i djece, pa i unazaditi sposobnost izmišljanja zanimljivih priča i pripovijedanja.

Svijet Vještačka inteligencija zamijenila 12 medicinskih sestara, među njima i jednu sa 39 godina staža

Možda je pouka ove priče da možemo da izaberemo da ne živimo u svijetu u kojem se djeca odgajaju uz priče za laku noć koje pišu veliki jezički modeli. Metina vizija budućnosti može da bude antisocijalna i sumorna, ali mi imamo moć da odbacimo tu stvarnost i vratimo se onome što smo uvek znali - da pripovedamo koristeći sopstvenu maštu, piše portal TekKranč.

(rt balkan)