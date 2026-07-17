Razvoj vještačke inteligencije ne smije ugroziti civilizacijsku raznolikost

Razvoj vještačke inteligencije ne bi trebao da ugrozi globalnu civilizacijsku raznolikost, izjavio je predsjednik Kine Si Đinping.

"Moramo da podržimo inkluzivnost i omogućimo zajednički razvoj civilizacija, a upotreba vještačke inteligencije ne smije naškoditi globalnoj civilizacijskoj raznolikosti i jedinstvenim nacionalnim kulturama", naglasio je Si u govoru na ceremoniji otvaranja Svjetske konferencije o vještačkoj inteligenciji u Šangaju.

Si je pozvao na osiguravanje toga da se vrijednosti koje oblikuju vještačku inteligenciju usklade sa univerzalnim vrijednostima, prenio je TASS, prenosi Srna.