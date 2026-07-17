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Razvoj vještačke inteligencije ne smije ugroziti civilizacijsku raznolikost

Autor:

ATV redakcija
17.07.2026 13:11

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Развој вјештачке интелигенције не смије угрозити цивилизацијску разноликост
Foto: Tanjug / AP / Evan Vucci

Razvoj vještačke inteligencije ne bi trebao da ugrozi globalnu civilizacijsku raznolikost, izjavio je predsjednik Kine Si Đinping.

"Moramo da podržimo inkluzivnost i omogućimo zajednički razvoj civilizacija, a upotreba vještačke inteligencije ne smije naškoditi globalnoj civilizacijskoj raznolikosti i jedinstvenim nacionalnim kulturama", naglasio je Si u govoru na ceremoniji otvaranja Svjetske konferencije o vještačkoj inteligenciji u Šangaju.

Si je pozvao na osiguravanje toga da se vrijednosti koje oblikuju vještačku inteligenciju usklade sa univerzalnim vrijednostima, prenio je TASS, prenosi Srna.

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Tagovi :

Si Đinping

Kina

Vještačka inteligencija

internet

Šangaj

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