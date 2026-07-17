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Predložen pritvor Tuzlaku osumnjičenom za vrbovanje djece za pornografiju!

Autor:

Ognjen Matavulj
17.07.2026 13:36

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Предложен притвор Тузлаку осумњиченом за врбовање дјеце за порнографију!
Foto: MUP RS

Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvora za Z.P. iz Tuzle koji je uhapšen u akciji ”Karika” zbog vrbovanja djece za pornografiju.

”Određivanje pritvora predloženo je zbog bojazni da će osumnjičeni puštanjem na slobodu uništiti, sakriti, izmijeniti dokaze i tragove važne za krivični postupak, kao i zbog opasnosti da bi puštanjem na slobodu nastavio sa činjenjem krivičnih djela”, saopštilo je OJT Bijeljina.

Osumnjičen za više krivičnih djela

Osumnjičenom Tuzlaku na teret se stavlja da je počinio krivična djela iskorištavanje kompjuterske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih djela seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta, iskorištavanje djece za pornografiju i upoznavanje djece sa pornografijom.

O prijedlogu za pritvor odlučivaće Osnovni sud u Bijeljini.

Namjeravao da obljubi djevojčicu, uhapšen na sastanku

Podsjetimo, Z.P. je uhapšen u Bijeljini nakon što je došao na sastanak sa 14-godišnjom djevojčicom, s namjerom obljube. Međutim na dogovorenom mjestu sačekali su ga i uhapsili inspektori Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske.

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Djeci slao pornografiju

”Z.P. se sumnjiči da je putem društvenih mreža vrbovao djecu, navodio djecu na izradu sadržaja dječije pornografije, odnosno tražio da se opisujući detaljno na koji način fotografišu intimne dijelove tijela, te upoznavao djecu sa pornografijom, šaljući im fotografije i video materijal pornografskog sadržaja, nakon čega je kroz komunikaciju, koristeći se društvenim mrežama i aplikacijama za komunikaciju, dogovorio sastanak sa djetetom radi vršenja obljube. Uhapšen je kada je došao na sastanak, a uzrast djeteta sa kojom je komunicirao je 14 godina”, saopštio je MUP Srpske.

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Akcija Karika

uhapšen pedofil

Pornografija

MUP Republike Srpske

hapšenje

Bijeljina

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