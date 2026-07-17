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Stravičan udes u Srpskoj: Nakon sudara fali pola automobila, četiri osobe povrijeđene

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ATV redakcija
17.07.2026 13:28

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Стравичан удес у Српској: Након судара фали пола аутомобила, четири особе повријеђене
Foto: Mjesna zajednica Konjević Polje

U blizini Zvornika je jutros došlo do stravične saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala dva automobila, a četiri osobe su povrijeđene.

Prema informacijama iz Policijske uprave Zvornik nezgoda se dogodila oko 7:30 sati u mjestu Đevanje, na putu od Zvornika prema Drinjači.

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Najmanje četiri osobe su zadobile povrede, potvrđeno je za Kliks iz Policijske uprave Zvornik.

"Dvije osobe su teško povrijeđene, jedna osoba je zadobila lakše povrede, a zajedno lice se doktor nije mogao izjasniti o stepenu povreda. Zadržani su na liječenju", rečeno nam je iz Policijske uprave.

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Na fotografiji se takođe vidi da je nesreća bila izuzetno teška s obzirom na to da pola jednog automobila (zadnji dio) nedostaje i potpuno je uništen. Drugi automobil je takođe pretrpio veliko oštećenje na prednjem dijelu vozila.

Inače, naselje Drinjača, koje se nalazi na prostoru istoimene pritoke rijeke Drine, važi za jedno od opasnijih mjesta za vozače u ovom dijeli Republike Srpske. Osim dubokog kanjona rijeke, put u ovom dijelu države popraćen je i velikim brojem oštrih krivina.

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Tagovi :

udes

Saobraćajna nesreća

Zvornik

sudar

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