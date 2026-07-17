Šibicarskom prevarom starici u Trebinju ukrali 4.500 evra

Autor:Ognjen Matavulj
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Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv državljana Srbije N.P. i T.D. zbog sumnje da su prevarili 76-godišnju staricu i ukrali joj 4.500 evra!
Sve se odigralo 25. jula 2024. godine u Mileševskoj ulici u Trebinju.
U optužnici se navodi da su N.P. i T.D. prišli starici A.Ž. (76) ispred ulaza u kojem živi. Optuženi T.D. joj se predstavio kao komšija iz susjednog ulaza i ponudili su joj da okuša sreću u igri sa tri kovanice, tako što će pogoditi koja je kovanica na poleđini obojena crvenom bojom.
”N.P. je na novine postavio tri kovanice i A.Ž. je u dva navrata izabrala novčanicu sa crvenom poleđinom. Kao dobitak starici su dali 200 evra. Novac su joj potom uzeli i rekli da će ga dobiti ako dalje bude igrala svojim novcem”, navodi se u optužnici.
Pojašnjava se da je A.Ž. tako dovedena u zabludu da može ostvariti lak novčani prihod. Vratila se u svoj stan, uzela je 4.500 evra, i izašla pred zgradu.
”Osumnjičeni N.P. i T. D. su je sačekali i predali joj prethodni dobitak. Potom su tražili da izbroje s koliko novca A. Ž. raspolaže za igru. Starica im je predala novac i N.P. je krenuo da ga broji, dok se T.D. udaljio navodeći da nije zaključao svoj stan. Zatim se i N.P. da u bijeg i obojica su zajedno pobjegli automobilom `audi A1`”, navodi se u optužnici.
Optuženima je na teret stavljeno krivično djelo prevare, za koje je zakonom predviđena kazna zatvora od šest mjeseci do tri godine.
Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Trebinju.
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