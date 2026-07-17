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Šibicarskom prevarom starici u Trebinju ukrali 4.500 evra

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Ognjen Matavulj
17.07.2026 11:25

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шибицарска превара
Foto: ATV

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv državljana Srbije N.P. i T.D. zbog sumnje da su prevarili 76-godišnju staricu i ukrali joj 4.500 evra!

Sve se odigralo 25. jula 2024. godine u Mileševskoj ulici u Trebinju.

Igra obojene kovanice

U optužnici se navodi da su N.P. i T.D. prišli starici A.Ž. (76) ispred ulaza u kojem živi. Optuženi T.D. joj se predstavio kao komšija iz susjednog ulaza i ponudili su joj da okuša sreću u igri sa tri kovanice, tako što će pogoditi koja je kovanica na poleđini obojena crvenom bojom.

”N.P. je na novine postavio tri kovanice i A.Ž. je u dva navrata izabrala novčanicu sa crvenom poleđinom. Kao dobitak starici su dali 200 evra. Novac su joj potom uzeli i rekli da će ga dobiti ako dalje bude igrala svojim novcem”, navodi se u optužnici.

Dobitkom je namamili da donese novac

Pojašnjava se da je A.Ž. tako dovedena u zabludu da može ostvariti lak novčani prihod. Vratila se u svoj stan, uzela je 4.500 evra, i izašla pred zgradu.

”Osumnjičeni N.P. i T. D. su je sačekali i predali joj prethodni dobitak. Potom su tražili da izbroje s koliko novca A. Ž. raspolaže za igru. Starica im je predala novac i N.P. je krenuo da ga broji, dok se T.D. udaljio navodeći da nije zaključao svoj stan. Zatim se i N.P. da u bijeg i obojica su zajedno pobjegli automobilom `audi A1`”, navodi se u optužnici.

Prijeti im do tri godine zatvora

Optuženima je na teret stavljeno krivično djelo prevare, za koje je zakonom predviđena kazna zatvora od šest mjeseci do tri godine.

Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Trebinju.

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šibicarska prevara

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starici ukrali 4.500 evra

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