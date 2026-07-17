Lokvančić se branio šutnjom: "Majku i brata pretvorio u šehide i poslao ih na bolje mjesto"

Adnan Lokvančić, osumnjičeni za dvostruko ubistvo na svirep način, ispitan je u Tužilaštvu KS, saznaje portal "Avaza".

Podsjećamo, on je ubio majku i brata, u porodičnom stanu, a nakon ubistva majci je odrubio glavu.

Kako saznaje portal "Avaza", on se u Tužilaštvu KS branio šutnjom i ostao pri ranijim izjavama.

Podsjećamo, on je ranije u policiji izjavio da je majku i brata "pretvorio u šehide i poslao ih na bolje mjesto".

Oni su bili bolesni, a on je godinama vodio brigu o njima, pa je zbog toga sve ovo još više šokiralo komšije.