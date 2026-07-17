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Lokvančić se branio šutnjom: "Majku i brata pretvorio u šehide i poslao ih na bolje mjesto"

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ATV redakcija
17.07.2026 11:21

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Аднан Локванчић убио мајку и брата
Foto: YouTube/Avaz/printscreen

Adnan Lokvančić, osumnjičeni za dvostruko ubistvo na svirep način, ispitan je u Tužilaštvu KS, saznaje portal "Avaza".

Podsjećamo, on je ubio majku i brata, u porodičnom stanu, a nakon ubistva majci je odrubio glavu.

Kako saznaje portal "Avaza", on se u Tužilaštvu KS branio šutnjom i ostao pri ranijim izjavama.

Podsjećamo, on je ranije u policiji izjavio da je majku i brata "pretvorio u šehide i poslao ih na bolje mjesto".

Oni su bili bolesni, a on je godinama vodio brigu o njima, pa je zbog toga sve ovo još više šokiralo komšije.

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Adnan Lokvančić

ubio majku i brata

odrubio majci glavu

Tužilaštvo Kantona Sarajevo

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