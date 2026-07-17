Osumnjičenom za ubistvo brata i majke predložen jednomjesečni pritvor

Nadležna tužiteljica Tužilaštva KS predložila je Kantonalnom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Adnanu Lokvančiću osumnjičenom za okrutno ubistvo majke i brata u naselju Hrasnica.

Pritvor mu je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo, saopšteno je iz Kantonalnog tužilaštva KS.

Podsjećamo, osumnjičeni za dvostruko ubistvo na svirep način, ispitan je u Tužilaštvu KS.

On je ranije u policiji izjavio da je majku i brata "pretvorio u šehide i poslao ih na bolje mjesto".