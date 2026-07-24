Nova Fejsbuk provjera stiže korisnicima, tražiće vam video selfi za potvrdu naloga

Meta je predstavila novi sistem za potvrdu identiteta na Fejsbuku koji bi trebalo da pomogne korisnicima da lakše prepoznaju stvarne osobe u moru lažnih i AI naloga. Nova oznaka biće potpuno besplatna, ali će korisnici morati da prođu provjeru pomoću video selfija.

Kompanija navodi da postupak traje svega nekoliko minuta. Sistem koristi prepoznavanje lica i upoređuje snimljeni video selfi sa postojećim fotografijama na vašem Fejsbuk profilu kako bi potvrdio da nalog zaista pripada osobi koja ga koristi.

Besplatna potvrda identiteta nije isto što i Meta Verifed

Da bi korisnik dobio novu oznaku, mora da ima najmanje 18 godina i da njegov nalog bude u skladu sa Fejsbuk

pravilima zajednice.

Nakon uspješne provjere, oznaka će biti prikazana na više delova Fejsbuka, uključujući Marketpjels, Dejtng i druge servise. Meta naglašava da ova oznaka nije preporuka niti garancija da je nalog pouzdan, već isključivo potvrda identiteta vlasnika.

To je i glavna razlika u odnosu na Meta Verifed, koji je pretplata sa dodatnim pogodnostima. Nova potvrda identiteta neće se naplaćivati.

Zašto Meta uvodi ovu funkciju

Nova opcija dolazi u trenutku kada je sve više prevara pomoću AI generisanih profila. Zahvaljujući alatima generativne vještačke inteligencije, prevaranti danas mogu da naprave veoma uvjerljive fotografije, biografije i profile, a zatim automatski šalju poruke velikom broju ljudi.

Meta očekuje da će besplatna potvrda identiteta pomoći korisnicima da lakše razlikuju stvarne osobe od lažnih naloga i tako smanji broj internet prevara.

JUST IN - Zuckerberg's Meta is launching "Facebook Verified", a "free badge" to verify there is a "real person" behind a profile with a biometric scan of your face. pic.twitter.com/VDv4SaZtjZ — Disclose.tv (@disclosetv) July 24, 2026

Kompanija je istovremeno najavila i testiranje novog prikaza video sadržaja preko celog ekrana, koji će se pojedinim korisnicima prikazivati odmah po otvaranju aplikacije. Oni koji ne žele ovakav izgled moći će da se vrate na klasični prikaz početne stranice.

Nova potvrda identiteta neće biti dostupna za Fejsbuk "Pages" niti za ProMod naloge. Funkcija će od ponedjeljka početi postepeno da stiže korisnicima na odabranim tržištima, a kasnije će biti proširena i na ostatak svijeta.

(telegraf)