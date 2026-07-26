Lijepe vijesti iz porodilišta: U Srpskoj rođene 22 bebe

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 22 bebe - 10 djevojčica i 12 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 11, potom u Bijeljini četiri, u Doboju i Gradišci po dvije, te u Zvorniku, Foči i Nevesinju po jedna.

U Banjaluci je rođeno osam djevojčica i tri dječaka, u Bijeljini djevojčica i tri dječaka, u Doboju i Gradišci po dva dječaka, u Zvorniku i Foči po jedan dječak, a u Nevesinju djevojčica.

U porodilištima u Prijedoru, Trebinju i Istočnom Sarajevu u protekla 24 časa nije bilo porođaja, prenosi Srna.