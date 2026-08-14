Vratila se iz provoda, pa fenom ubila bebu: Evo kakvu je kaznu dobila

Majka koja je nakon noćnog provoda usmrtila svoju tromjesečnu ćerku toplotom iz fena za kosu osuđena je na samo šest godina zatvora.

Kortni Gartšor (28) koristila je fen kako bi tromjesečnu Daliju-Rouz Gartšor izložila „značajnoj i dugotrajnoj toploti“ u Aberdinu, u septembru 2023. godine.

Dalija-Rouz je zadobila opekotine na oko 18 odsto površine tijela, naročito na glavi, vratu, gornjem dijelu tijela i jednoj ruci. Povrede su bile toliko teške da je bolničar pomislio da se tijelo već raspada, dok su stručnjaci rekli da se nikada ranije nisu susreli sa sličnim slučajem.

Gartšor je u julu, nakon suđenja pred Višim sudom u Aberdinu, proglašena krivom za ubistvo iz nehata.

Na izricanju presude danas pred Višim sudom u Edinburgu, sudija Sajmon Kolins KC ocijenio je da Gartšor nije namjeravala da povrijedi ili ubije bebu, ali da je njena nebriga bila „najvišeg stepena“.

Dodao je da je „moralo biti očigledno“ da je Dalija-Rouz u teškim bolovima i ozbiljnoj patnji.

„Moraćete da živite do kraja života sa saznanjem da ste odgovorni za njenu smrt. Ovo je bilo grubo kršenje najosnovnije roditeljske dužnosti“, rekao je sudija.

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Sudija Kolins rekao je da je najvjerovatniji uzrok smrti bebe bila hipertermija i toplotni udar.

Advokat odbrane Marej Makara rekao je da ne može da ponudi razumno ili uvjerljivo objašnjenje zbog čega je koristila fen, ali je pretpostavio da je bebi možda bilo hladno i da je majka možda pokušala da ga upotrebi kao izvor toplote.

Gartšor je negirala optužbe i porodici i prijateljima govorila da je njena ćerka umrla od sindroma iznenadne smrti odojčeta (SIDS). Porota je čula i snimak poziva hitnoj službi 999 u kojem je majka rekla da je Dalija-Rouz „poplavjela“ dok je spavala.

Jedini svjedok odbrane, stručnjak za opekotine Timoti Burž, rekao je poroti da, po njegovom mišljenju, beba nije umrla od povreda izazvanih toplotom.

Ipak, poroti je bilo potrebno nešto više od sat vremena da jednoglasno donese osuđujuću presudu. Sud je ranije čuo da je DNK bebe pronađen na fenu i da su majka i ćerka bile jedine osobe u kući u trenutku incidenta.

Na snimcima nadzornih kamera vidi se kako se Gartšor vraća kući oko četiri sata ujutru, nakon što je pila sa prijateljima, saopšteno je tokom suđenja.

BREAKING: Courtney Gartshore, 28, who killed her three-month-old daughter Dahlia-Rose with heat from a hairdryer, has been jailed for six years.



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Oko 9.40 ujutru pozvala je hitnu pomoć i tvrdila da se probudila i pronašla mrtvu bebu, ali tada nije pomenula fen.

Njen advokat Marej Makara rekao je da je Gartšor imala probleme sa mentalnim zdravljem, prenosi Dejli mejl.

Nakon presude, detektiv-inspektor Džejms Kalander rekao je: „Djeca su bespomoćna i moraju biti zaštićena. Smrt svakog djeteta je posebno potresna, ali smrt djeteta od ruke roditelja je krajnje uznemirujuća. Svi koji su učestvovali u istrazi bili su duboko pogođeni okolnostima Dalija-Rouzine smrti, ali naš posao je bio da otkrijemo istinu i obezbijedimo da odgovorna osoba bude privedena pravdi. Želio bih da izrazim iskrenu zahvalnost svima koji su pomogli u ovoj izuzetno teškoj i osjetljivoj istrazi“, rekao je i dodao:

„Neumorna posvećenost i profesionalizam naših policajaca i partnerskih službi, koji su neumorno radili kako bi ova složena istraga bila sprovedena temeljno i uz najveću moguću pažnju, dostojanstvo i poštovanje, bili su od ključnog značaja. Takođe želim da zahvalim lokalnoj zajednici na strpljenju, razumijevanju i podršci tokom istrage, posebno onima koji su se javili sa informacijama. Njihova saradnja bila je od neprocjenjive važnosti za utvrđivanje istine i obezbjeđivanje ove osuđujuće presude“.