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Zaharova: Ne vidimo razlog za djelimične mjere koje bi Kijevu omogućile predah

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Autor:

ATV redakcija
14.08.2026 12:19

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Захарова: Не видимо разлог за дјелимичне мјере које би Кијеву омогућиле предах
Foto: Tanjug/AP

Rusija nije primila zahtjev od Turske putem zvaničnih kanala u vezi sa moratorijumom na vojne operacije u Crnom moru, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

„Tradicionalno pridajemo veliku pažnju svim mirovnim inicijativama koje dolaze od naših stranih partnera, posebno od Turske, važnog regionalnog aktera i našeg susjeda na Crnom moru”, rekla je diplomata.

Ona je podsjetila da je turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan nedavno u intervjuu za medije kazao da su turski predlozi o moratorijumu na vojne operacije u Crnom moru preneti ruskoj i ukrajinskoj strani. Međutim, ruska strana nije putem zvaničnih kanala primila nikakav formalni turski predlog koji bi precizirao uslove te inicijative, napomenula je Zaharova.

Bez predaha za Kijev

Diplomata je, komentarišući turski predlog o obustavi vojnih dejstava u Crnom moru, naglasila da Moskva ne vidi razlog za djelimične mjere koje bi Kijevu omogućile predah.

Мариа Захарова

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Zaharova: Definisani ciljevi specijalne vojne operacije biće postignuti

„Ne vidim nikakve naznake poboljšanja situacije, pa samim tim ni osnove za djelimične mjere koje bi kijevskom režimu samo omogućile privremeni predah“, istakla je Zaharova.

Prema njenim riječima, održivo i dugoročno rješenje ukrajinske krize moguće je samo pod uslovom otklanjanja njenih osnovnih uzroka.

„U posljednje vrijeme svjedoci smo sve učestalijih međunarodnih poziva na prekid vatre i rješavanje situacije oko Ukrajine na osnovu već poznatih, privremenih rješenja. Naš stav o tim predlozima, kao i o tom pitanju u cjelini, ostaje nepromjenjen. Stabilno i dugoročno rješenje ukrajinske krize moguće je samo ako se otklone njeni osnovni uzroci”, podvukla je diplomata.

Kako je navela, riječ je o otklanjanju prijetnji po bezbjednost nastalih usljed širenja NATO-a na istok i pokušaja uvlačenja Kijeva u Severnoatlantsku alijansu.

„Podjednako je važno obezbjediti garancije za obnavljanje i poštovanje zakonitih prava ruskog i ruskojezičnog stanovništva na teritorijama koje su i dalje pod kontrolom kijevskog režima“, dodala je Zaharova.

O povratku na Crnomorsku inicijativu

Ona je ocijenila da povratak na Crnomorsku inicijativu iz perioda 2022–2023. godine nije svrsishodan, s obzirom na predlog Turske o obustavi vojnih dejstava u Crnom moru.

„Ako je riječ o jednostranom modelu iz 2022–2023. godine, poznatijem kao ’Crnomorska inicijativa’, u skladu sa kojim je Moskva obustavila vojna dejstva u Crnom moru, tačnije, uzvratne mjere za zaštitu ruske lučke infrastrukture i energetskih objekata, onda povratak na tu varijantu nije svrsishodan“, zaključila je Zaharova, komentarišući Fidanov predlog za sprečavanje napada u Crnom moru.

Prethodno, u subotu, turski ministar spoljnih poslova saopštio je da je Ankara predložila Moskvi i Kijevu uspostavljanje mehanizma za spriječavanje napada na trgovačke brodove u Crnom moru.

(sputnik srbija)

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