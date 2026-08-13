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Захарова: Дефинисани циљеви специјалне војне операције биће постигнути

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 18:28

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Мариа Захарова
Фото: Таnjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Дефинисани циљеви руске специјалне војне операције и даље су релевантни и биће постигнути, саопштила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

Она је рекла да се сваког дана смањује способност Кијева да се одупре руској војној операцији.

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"Украјинске оружане снаге, неспособне да изврше ефикасне ударе на руске војне објекте, настављају да гађају цивилну инфраструктуру у различитим областима Русије и цивилно становништво", упозорила је Захарова.

Све ове чињенице, навела је у саопштењу Захарова, потврђују релевантност задатака денацификације и демилитаризације Украјине и елиминисања пријетњи које долазе са њене територије.

(Срна)

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Тагови :

Марија Захарова

Русија

Специјална војна операција

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