Ватра близу кућа: Још једна бесана ноћ пред мјештанима невесињских села

Аутор:АТВ редакција
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Пожар у близини Невесиња се подијелио на два крака и близу је кућа, потврдио је за АТВ Мирослав Јонлија, командир ватрогасаца у Невесињу.
"Један иде према Придворцима, тамо имамо ватрогасце који чувају тај дио, близу је кућа. А овај други крак се спушта у ово село Хумчани. И он ће вечерас вјероватно доћи до кућа, а одмах иза Хумчана иде и село Доња Бијења, који су фактички везани", рекао је он за АТВ.
Додао је да гашење отежава неприступачан терен.
"Имали смо помоћ хеликоптера који је гасио данас цијели дан. Успијемо нешто угасити, опет се то активира, а видјећемо", каже Јонлија.
Мјештанин Раденко Чабрило, мјештанин Хумчана каже да он и његове комшије помажу ватрогасцима колико могу.
"Ту су и ватрогасне екипе. Ми смо угасили што смо могли, што је до нас било. Дежураћемо, гледаћемо шта можемо, колико спремамо", рекао је Чабрило за АТВ.
Најавио је да ће заједно с ватрогасцима дежурати и током ноћи.
"Све што је до нас ми ћемо помоћи овим људима овдје", прича Раденко.
Александар Пиштигњат, ватрогасни командир за АТВ каже да се већ шест дана боре с ватром.
"Ватра је кренула у петак, село Боровичићи. У петак смо брзом интервенцијом успјели да одбранимо куће, помоћне објекте и пчелињаке", рекао је Пиштигњат и додао:
"Јак вјетар од првог дана отежава нам гашење оних пожара. Ту ноћ, сутрадан, спашавали смо куће у селу Пресјека. Али синоћ је било најдраматичније у селу Ковачићи, које се одавдје налази пар километара, када је јак вјетар са Црвња ватру гурнуо у село. Уз помоћ мјештана и седам-осам момака који су из Мостара дошли, које морамо да похвалимо, успјели смо да одбранимо куће и штале, надљудским напорима".
У појединим тренуцима, каже он, били су угрожени и сами ватрогасци.
"У неким тренуцима, рекли смо, чак смо бјежали из ватре", каже и наставља:
"Послије тога дошли су у испомоћ колеге из Требиња, Гацка и Билеће, који су нам помогли да ватру ставимо под контролу и који су са нама дежурали до раних јутарњих часова. Никако нисмо спавали. Рано ујутро смо се само помакли пар километара доле да пратимо ову линију која иде према селу Хумчани. И данас ево читав дан, као што видите, сјекли смо ову линију".
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