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Хапшење у Српској по међународној потјерници

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026
15:32=>15:34

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Ухапшени Данило Цупаћ
Фото: Уступљена фотографија

Припадници Управе криминалистичке полиције Министарства унутрашњих послова Републике Српске ухапсили су јуче, 12. августа, тридесетседмогодишњег Д.Ц. из Србије, за којим је била расписана међународна потјерница због оружаног разбојништва.

АТВ незванично сазнаје да се ухапшени током бјекства крио у Источном Сарајеву.

УКП је акцију спровела у сарадњи са полицијским службеницима Полицијске управе Источно Сарајево.

"Полицијски службеници Тима за циљане потраге, Управе криминалистичке полиције, МУП-а Републике Српске настављају са радом на лоцирању и проналажењу других лица за којима су расписане потјернице", саопштено је из МУП-а Српске.

Ухапшени ће у наставку бити предат Суду БиХ ради даљег поступка екстрадиције Србији.

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Тагови :

хапшење

Разбојништво

МУП Републике Српске

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