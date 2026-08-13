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Претреси домаћинстава код Зубиног потока, мјештани у страху

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 18:49

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Полицајци на Косову и Метохији у униформама.
Фото: Танјуг

Припадници полиције самопроглашеног Косова претресају домаћинства у селу Оклаце код Зубиног Потока, а мјештани су у страху.

Према ријечима мјештана, из села су одведене три особе, од којих су се двије вратиле кућама, док за једно лице које има више од 70 година и даље не знају гдје се налази.

Мјештани су за "Косово онлајн" рекли да у селу влада паника и страх.

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Командир полиције за регион Сјевер Ветон Ељшани потврдио је да су у току претреси.

"Полиција ће узети изјаве од особа које су власници места на којем је нађено оружје", рекао је Ељшани.

(Срна)

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Подијели:

Тагови :

Косово и Метохија

претреси

тзв.косовска полиција

Зубин Поток

Коментари (1)

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