Претреси домаћинстава код Зубиног потока, мјештани у страху

Аутор:АТВ редакција
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Припадници полиције самопроглашеног Косова претресају домаћинства у селу Оклаце код Зубиног Потока, а мјештани су у страху.
Према ријечима мјештана, из села су одведене три особе, од којих су се двије вратиле кућама, док за једно лице које има више од 70 година и даље не знају гдје се налази.
Мјештани су за "Косово онлајн" рекли да у селу влада паника и страх.
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Командир полиције за регион Сјевер Ветон Ељшани потврдио је да су у току претреси.
"Полиција ће узети изјаве од особа које су власници места на којем је нађено оружје", рекао је Ељшани.
(Срна)
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