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Разбио стакло на аутобусу, па флашом у главу ударио полицајца

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 15:24

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Разбио стакло на аутобусу, па флашом у главу ударио полицајца
Фото: Cottonbro studio/Pexels

Мушкарац Д. Д. (47) ухапшен је на Звездари након што је на окретници у Улици Живка Давидовића најприје разбио стакло на аутобусу, а потом приликом хапшења флашом у главу погодио полицајца (27).

Повријеђени припадник МУП-а, који је задобио посјекотину на челу тик изнад ока, превезен је возилом Хитне помоћи у Ургентни центар у Београду.

Под још неразјашњеним околностима, осумњичени је најприје насрнуо на возача и том приликом разбио предње вјетробранско стакло на аутобусу линије 307. На срећу, возач у овом нападу није повређен.

Флашом погодио полицајца изнад ока

Одмах по пријави, полицијске патроле изашле су на терен и убрзо га лоцирале испред једног локалног кафића, пише Телеграф.рс.

Међутим, приликом покушаја привођења, мушкарац је пружио жесток отпор и стакленом флашом ударио полицијског службеника у главу.

Упркос нападу, полицајци су успјели брзо да га савладају и ставе му лисице на руке. Осумњичени Д. Д. је одраније познат полицији.

О цијелом случају обавијештено је надлежно тужилаштво.

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Подијели:

Тагови :

напад на полицију

Србија

Црна хроника

Вандализам

Београд

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