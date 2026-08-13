Разбио стакло на аутобусу, па флашом у главу ударио полицајца

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац Д. Д. (47) ухапшен је на Звездари након што је на окретници у Улици Живка Давидовића најприје разбио стакло на аутобусу, а потом приликом хапшења флашом у главу погодио полицајца (27).
Повријеђени припадник МУП-а, који је задобио посјекотину на челу тик изнад ока, превезен је возилом Хитне помоћи у Ургентни центар у Београду.
Под још неразјашњеним околностима, осумњичени је најприје насрнуо на возача и том приликом разбио предње вјетробранско стакло на аутобусу линије 307. На срећу, возач у овом нападу није повређен.
Одмах по пријави, полицијске патроле изашле су на терен и убрзо га лоцирале испред једног локалног кафића, пише Телеграф.рс.
Међутим, приликом покушаја привођења, мушкарац је пружио жесток отпор и стакленом флашом ударио полицијског службеника у главу.
Упркос нападу, полицајци су успјели брзо да га савладају и ставе му лисице на руке. Осумњичени Д. Д. је одраније познат полицији.
О цијелом случају обавијештено је надлежно тужилаштво.
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