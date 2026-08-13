Електрични тротинет покосио трудницу док је шетала! Жена задржана у болници

Аутор:АТВ редакција
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Једна трудница задобила повреде синоћ у Београду док је шетала када је на њу налетио тротинет, потврђено је за РТС из Хитне помоћи.
Доктор Иван Лековић, главни дежурни хирург ВМА рекао је да је трудница задржана у тој установи због даље опсервације.
Према његовим ријечима, трудницу је најприје прегледао гинеколог, а затим је збринута због потреса мозга.
Екипе Хитне службе током ноћи су обавиле 103 интервенције, од којих је 18 било на јавном месту.
За помоћ су се највише јављали хронични и срчани болесници.
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