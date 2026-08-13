Почиње исплата увећаних борачких додатака и инвалиднина у Српској

Основица за обрачун војних инвалиднина је од 1. јула повећана на 1.100,16 КМ. У односу на јануарску основицу од 1.057,90 КМ, то представља повећање од 42,26 КМ, односно 3,99 одсто, саопштено је из Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.

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Права по основу војне инвалиднине тренутно користи 42.305 корисника.

Од 1. јануара до 30. јуна ове године за војне инвалиднине исплаћено је 129.213.183 КМ, док је у јулу исплаћено додатних 18.500.000 КМ.

Ребалансом буџета Републике Српске за 2026. годину, за реализацију права по основу војних инвалиднина планирано је укупно 224.980.000 КМ, што је за 2.480.000 КМ, односно 1,11 одсто више него што је првобитно планирано.

Од 1. јула повећана је и основица за обрачун мјесечног борачког додатка, са четири на пет КМ, истиче се у саопштењу.

У односу на јануарску основицу од 3,50 КМ, основица је повећана за 1,50 КМ, односно 42,86 одсто.

Мјесечни борачки додатак у јулу примила су 176.253 корисника, за шта је исплаћено 29.800.000 КМ.

За шест мјесеци ове године по основу мјесечног борачког додатка исплаћено је 170.095.410 КМ.

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Ребалансом овогодишњег буџета, за исплату мјесечног борачког додатка планирано је 322.000.000 КМ.

Повећање основица за обрачун ових права представља наставак опредјељења Владе Републике Српске да унапређује материјални положај корисника права из области борачко-инвалидске заштите, истиче се у саопштењу ресорног министарства.