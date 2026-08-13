Влада Српске апеловала на послодавце: Предузети све мјере!

Аутор:АТВ редакција
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Влада Републике Српске дала је препоруку послодавцима да током периода високе температуре ваздуха уведу превентивне мјере за заштиту здравља радника.
Влада Српске прихватила је и Информацију о препорукама послодавцима у Републици Српској за поступање током високих температура ваздуха, те апелује на све послодавце у Републици Српској да предузму све неопходне мјере ради заштите здравља радника који су изложени високим температурама, речено је из Владе.
Из Владе апелују да послодавце да изврше прилагођавање организације рада и прерасподјелу радног времена како би се избјегао рад у најтоплијем периоду дана, у складу са Законом о заштити на раду.
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