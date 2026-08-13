Тинејџера на љетовању усмртила струја током туширања?

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Малено грчко острво Кимолос налази се у шоку након што је потврђена смрт 17-годишњег младића из Ирске, за којег се сумња да је страдао од струјног удара док се туширао.
Младић је са породицом допутовао на родни оток своје мајке на љетни одмор. Према првим процјенама, сумња се да је дошло до квара или пробоја електричне енергије повезаног са бојлером у кући, али тачан узрок још није званично утврђен.
Мајка настрадалог тинејџера тврди да у разводном ормару није било заштитне склопке која би препознала квар и прекинула напајање, чиме би се избјегла трагедија. С друге стране, истражитељи провјеравају наводе да је за електричне инсталације у овој кући 2024. године издат сертификат о сигурности.
Према ријечима рођака, несрећа се догодила истог тренутка када је младић ушао у купатило и узео ручицу туша. Кућа је описана као старији објекат који је још прије неколико година требало да буде обновљен.
Грчки медији наводе да је прије око двије године на истом бојлеру већ био утврђен проблем, након чега је електричар издао потврду о исправности, па истражитељи сада детаљно провјеравају шта је тада тачно прегледано.
Полиција је запечатила објекат, а тијело младића превезено је у Пиреј ради обдукције, након чега ће бити транспортовано у Ирску.
Градоначелник Кимолоса Костас Вендурис поручио је да је цијело острво у жалости и да су сви мјештани дубоко потресени овом незапамћеном трагедијом, преноси Дневник.хр.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
20
41
20
40
20
36
20
36
20
33
Тренутно на програму