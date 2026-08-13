Експлозија у фабрици муниције у Италији: Детонација одјекнула километрима

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Фабрика муниције експлодирала је у Колеферу, у зони Кваријто Километро, дуж пута који води ка Артени у Италији. Експлозија се наводно догодила у одјељењу за пресовање барута.
У Колеферу је избио пожар након експлозије у некадашњој фабрици "Симмел Дифеса" у Улици Ариана. Компанија производи муницију средњег и великог калибра, а тренутно је у власништву компаније "КНДС Аммо Итали".
Свијет
Нуклеарна електрана у Румунији престала са радом због ниског водостаја Дунава
Експлозију, која се чула и километрима далеко, чули су и узнемирени становници, који су у први мах помислили да је ријеч о грмљавини. Када су схватили да је дошло до експлозије, тензија је нагло порасла. Експлозија се наводно догодила у одјељењу за пресовање барута.
Није познато да ли има повријеђених. Према информацијама до којих је дошао Фанпаге.ит, у тренутку експлозије у објекту није било људи. Међутим, ту информацију је дао један радник и она још мора да буде провјерена, па је неопходан опрез у изношењу закључака, посебно имајући у виду озбиљност ситуације и размјере пожара.
Узрок инцидента још није разјашњен: није познато због чега је дошло до пожара нити да ли су се у том тренутку у мјесту експлозије налазили људи.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) August 13, 2026
A large explosion and fire hit a munitions plant in Colleferro, south of Rome, Italy.
The blast occurred at the plant owned by the major Italian defense manufacturer KNDS Ammo Italy, which produces medium- and large-caliber ammunition and solid rocket fuels.
🇮🇹 pic.twitter.com/MM1PuWXEyG
На лицу мјеста налазе се карабињери и ватрогасци, али операције гашења и обезбјеђивања локације још нису могле да почну због изузетно опасне ситуације. Ријеч је о веома деликатном сценарију у којем спасиоци морају да поступају крајње опрезно.
Наиме, није искључена могућност нових експлозија због опасног материјала који се налази у фабрици. На мјесту пожара налазе се и екипе хитне помоћи 118, у случају да буде потребна помоћ евентуално повријеђенима.
"Импресивна експлозија чула се у Колеферу и околним општинама, а од ње су се тресле куће и прозори. Многи од нас су изашли на прозоре питајући се шта је изазвало експлозију. Молим се и надам се да нема жртава. На снимку се виде експлозивни предмети који падају након експлозије", написао је један становник.
Хроника
Ватра близу кућа: Још једна бесана ноћ пред мјештанима невесињских села
"Ако се прве информације потврде, у Колеферу смо пуком случајношћу могли да избјегнемо трагедију: изгледа да у складишту захваћеном експлозијом у тренутку детонације није било запослених. Али чак и ако је тако, суштина се не би промијенила ни за милиметар. Наводна данашња срећа не брише структурну опасност: оно што се пуком случајношћу можда данас није догодило, сутра би могло да се претвори у огромну трагедију, посебно имајући у виду пројекат нових објеката за производњу нитроглицерина у Анањију. Наша безбједност не може да зависи од наде да је неко складиште празно!", рекла је једна становница.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 ч0
Градови и општине
3 ч0
Друштво
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
20
36
20
33
20
17
20
03
20
02
Тренутно на програму