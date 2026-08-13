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Експлозија у фабрици муниције у Италији: Детонација одјекнула километрима

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 18:17

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Тренутак експлозије у фарбици муниције у Италији.
Фото: Visegrád 24/X/Screenshot

Фабрика муниције експлодирала је у Колеферу, у зони Кваријто Километро, дуж пута који води ка Артени у Италији. Експлозија се наводно догодила у одјељењу за пресовање барута.

У Колеферу је избио пожар након експлозије у некадашњој фабрици "Симмел Дифеса" у Улици Ариана. Компанија производи муницију средњег и великог калибра, а тренутно је у власништву компаније "КНДС Аммо Итали".

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Експлозију, која се чула и километрима далеко, чули су и узнемирени становници, који су у први мах помислили да је ријеч о грмљавини. Када су схватили да је дошло до експлозије, тензија је нагло порасла. Експлозија се наводно догодила у одјељењу за пресовање барута.

Није познато да ли има повријеђених. Према информацијама до којих је дошао Фанпаге.ит, у тренутку експлозије у објекту није било људи. Међутим, ту информацију је дао један радник и она још мора да буде провјерена, па је неопходан опрез у изношењу закључака, посебно имајући у виду озбиљност ситуације и размјере пожара.

Узрок инцидента још није разјашњен: није познато због чега је дошло до пожара нити да ли су се у том тренутку у мјесту експлозије налазили људи.

Акција спасавања и гашења пожара

На лицу мјеста налазе се карабињери и ватрогасци, али операције гашења и обезбјеђивања локације још нису могле да почну због изузетно опасне ситуације. Ријеч је о веома деликатном сценарију у којем спасиоци морају да поступају крајње опрезно.

Наиме, није искључена могућност нових експлозија због опасног материјала који се налази у фабрици. На мјесту пожара налазе се и екипе хитне помоћи 118, у случају да буде потребна помоћ евентуално повријеђенима.

Бијес становника због присуства фабрике

"Импресивна експлозија чула се у Колеферу и околним општинама, а од ње су се тресле куће и прозори. Многи од нас су изашли на прозоре питајући се шта је изазвало експлозију. Молим се и надам се да нема жртава. На снимку се виде експлозивни предмети који падају након експлозије", написао је један становник.

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"Ако се прве информације потврде, у Колеферу смо пуком случајношћу могли да избјегнемо трагедију: изгледа да у складишту захваћеном експлозијом у тренутку детонације није било запослених. Али чак и ако је тако, суштина се не би промијенила ни за милиметар. Наводна данашња срећа не брише структурну опасност: оно што се пуком случајношћу можда данас није догодило, сутра би могло да се претвори у огромну трагедију, посебно имајући у виду пројекат нових објеката за производњу нитроглицерина у Анањију. Наша безбједност не може да зависи од наде да је неко складиште празно!", рекла је једна становница.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Италија

Експлозија

муниција

фабрика

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