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Оставио мачиће испред тржног центра, па мора да плати папрену казну

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 16:04

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Реп мачке
Фото: Betül Şengel/Pexels

Агенција за храну и ветеринарство Сјеверне Македоније изрекла је први пут казну за напуштање легла мачића, а починилац је кажњен са 550 евра.

Случај је пријавио грађанин, уз видео-снимак и фотографије мачића остављених у парку у близини тржног центра у Скопљу, пренио је портал "Вечер.мк".

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Ветеринарски инспектор је, након што је од Министарства унутрашњих послова добио податке о идентитету особе и регистарским таблицама возила, извршио ванредну контролу.

Вијест је изазвала позитивне реакције на друштвеним мрежама, гдје су грађани поздравили поступање надлежних и позвали на пријављивање случајева напуштања животиња.

(Танјуг)

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Подијели:

Тагови :

Сјеверна Македонија

мачка

Казна

тржни центар

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