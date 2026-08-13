Оставио мачиће испред тржног центра, па мора да плати папрену казну

Аутор:АТВ редакција
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Агенција за храну и ветеринарство Сјеверне Македоније изрекла је први пут казну за напуштање легла мачића, а починилац је кажњен са 550 евра.
Случај је пријавио грађанин, уз видео-снимак и фотографије мачића остављених у парку у близини тржног центра у Скопљу, пренио је портал "Вечер.мк".
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Ветеринарски инспектор је, након што је од Министарства унутрашњих послова добио податке о идентитету особе и регистарским таблицама возила, извршио ванредну контролу.
Вијест је изазвала позитивне реакције на друштвеним мрежама, гдје су грађани поздравили поступање надлежних и позвали на пријављивање случајева напуштања животиња.
(Танјуг)
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