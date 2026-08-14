Sedam povrijeđenih u požaru na respiratoru, među njima djevojka (17)

U splitskoj bolnici tokom noći i petka zbrinuto je ukupno 40 pacijenata povrijeđenih u požaru, od kojih je 14 hospitalizovano, a sedam ih je na respiratoru – šest odraslih i jedna maloljetna osoba u dobi od 17 godina, rečeno je na konferenciji za novinare.

U splitskoj bolnici nakon velikog požara obrađeno je ukupno 40 pacijenata, od kojih je 14 hospitalizovano. Među povrijeđenima ima i teško stradalih s opekotinama i inhalacionim povredama, a dio pacijenata je na respiratoru. Povrijeđena je i 17-godišnja osoba, koja je ozbiljno povrijeđena, ali zasad nije životno ugrožena.

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Zamjenik direktora KBC-a Split dr Marko Jukić rekao je da su tokom noći pojačane dežurne službe te da su na posao pozvani i ljekari koji su bili na godišnjim odmorima ili izvan službe.

„Naše dežurne službe pojačane su kolegama koji su došli i s godišnjih odmora te onima koji su bili izvan službe. Zbrinuli su pacijente koji su došli s opekotinama i drugim povredama iz požara“, rekao je Jukić.

Prema podacima koje je iznio na početku obraćanja, tokom noći bila su obrađena 36 pacijenta, od kojih je 14 hospitalizovano. Sedam ih je bilo u JIL-u, odnosno jedinici intenzivnog liječenja, dok je troje bilo na intenzivnoj njezi. Kasnije je načelnik Zavoda za plastičnu hirurgiju Josip Banović rekao da je od jutra stiglo još šest lakše povrijeđenih pacijenata te da je ukupan broj obrađenih porastao na 40.

Razmatra se prebacivanje dijela pacijenata u Zagreb

Jukić je rekao i da je Ministarstvo zdravstva od početka uključeno u organizaciju zbrinjavanja te mogućeg transporta pacijenata u druge bolničke centre, prije svega u Zagreb.

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„Zbog velikog broja pacijenata razmatra se organizacija transporta u druge naše centre u Zagrebu, koji će ih zbrinuti, kako bi svima bila pružena što kvalitetnija njega“, rekao je.

Banović je potom rekao da još nije odlučeno koliko bi pacijenata moglo biti prebačeno ni u koje zagrebačke bolnice.

„Imamo ponude s više strana pa razmatramo šta je najbolje za pacijente“, rekao je. Na pitanje jesu li pacijenti stabilni za transport odgovorio je: „Nećemo ih transportovati ako nisu stabilni.“

Opekotine zahvatile od 15 do 60 odsto tijela

Banović je rekao da su najčešće povrede klasične opekotine, ali da ima i pacijenata s inhalacionim povredama te traumama nastalim tokom evakuacije iz požara.

Kod teško opečenih pacijenata zahvaćena površina tijela kreće se, prema njegovim riječima, otprilike od 15 do 60 odsto.

Iznesene dvije različite brojke

Banović je tokom obraćanja najprije rekao da je šest odraslih pacijenata na respiratoru te da je na respiratoru i jedna maloljetna osoba. Kasnije je, odgovarajući na pitanje o životno ugroženima, rekao da je intubirano pet odraslih osoba i jedno dijete. Budući da su u istom obraćanju iznesene dvije različite brojke, nije dodatno pojašnjeno odnose li se one na različite kategorije pacijenata ili je kasnija brojka bila ispravka prethodne.

Maloljetni pacijent ima 17 godina.

„Maloljetna osoba je ozbiljno povrijeđena, zasad je izvan životne opasnosti“, rekao je Banović.

Među povrijeđenima su uglavnom hrvatski državljani, ali i dvojica stranaca, jedan njemački i, prema Banovićevim riječima, jedan poljski državljanin.

„Nikad nisam vidio ovako dobro organizovanu medicinsku službu“

Banović je rekao da zbog velikog broja povrijeđenih postoji značajan pritisak na redovan rad bolnice te mogućnost da događaj utiče i na organizaciju rada tokom iduće sedmice. Dodao je da su pomoć ponudile druge bolnice, posebno iz Zagreba.

Građane koji su bili izloženi dimu pozvao je da ne dolaze svi direktno u bolnicu ako nemaju ozbiljne tegobe.

„Savjetujemo da se ne stvara panika, nego da se najprije jave svojim ljekarima ili hitnim službama na terenu. Oni će procijeniti trebaju li dolaziti u bolnicu“, rekao je.

Banović, koji je iz Omiša, rekao je da mu je noć bila posebno teška jer je primao pacijente među kojima su bili i njegovi sugrađani i ljudi koje lično poznaje.

„Moram priznati da je sinoć bilo drugačije raditi nego ikad dosad. Ja sam iz Omiša i primate pacijente koji su vaši sugrađani, koje i lično poznajete. S te strane bilo je jako zahtjevno“, rekao je.

Dodao je da u 25 godina rada u bolnici nije vidio tako dobro organizovan odgovor medicinskih službi.

„Bilo je impresivno u svim segmentima, od kolega iz hitne medicine i Objedinjenog hitnog bolničkog prijema, preko sestrinske službe i anestezije do hirurgije. Sve je funkcionisalo besprijekorno“, rekao je.

Posebno je istakao ljekare koji su se vratili s godišnjih odmora, među njima i docenta Trubićića, kojeg je opisao kao jednog od vodećih hrvatskih stručnjaka za liječenje opekotina.

Pohvalio je i solidarnost građana Splita i Omiša te pomoć koju su ponudili Grad Split i Splitsko-dalmatinska županija.

(Indeks)