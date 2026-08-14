Minić se sastao s lovcima: Uvijek prijaju ovakvi susreti

Predsjednik Vlade Republike Savo Minić tokom posjete Bijeljini sastao se s lovcima, ističući da mu ovakvi susreti uvijek prijaju.

"Domaćinska atmosfera i konstruktivan razgovor sa mojim lovcima u Bijeljini. Pričali smo o svemu, o životu, lovu, problemima na terenu, pa i onom najvećem koji nastaje od divljači i posljedicama koje lovci zbog toga trpe", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".

On je zahvalio drugarima za gostoprimstvo i razumijevanje što u posljednje vrijeme manje vremena provodi s njima.