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Minić se sastao s lovcima: Uvijek prijaju ovakvi susreti

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Autor:

ATV redakcija
14.08.2026 15:20

Komentari:

2
Минић с ловцима у Бијељини
Foto: Screenshot / X

Predsjednik Vlade Republike Savo Minić tokom posjete Bijeljini sastao se s lovcima, ističući da mu ovakvi susreti uvijek prijaju.

"Domaćinska atmosfera i konstruktivan razgovor sa mojim lovcima u Bijeljini. Pričali smo o svemu, o životu, lovu, problemima na terenu, pa i onom najvećem koji nastaje od divljači i posljedicama koje lovci zbog toga trpe", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".

On je zahvalio drugarima za gostoprimstvo i razumijevanje što u posljednje vrijeme manje vremena provodi s njima.

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Tagovi :

Savo Minić

Lovci

Bijeljina

Komentari (2)

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