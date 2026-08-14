Minić se sastao s lovcima: Uvijek prijaju ovakvi susreti

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Savo Minić tokom posjete Bijeljini sastao se s lovcima, ističući da mu ovakvi susreti uvijek prijaju.
"Domaćinska atmosfera i konstruktivan razgovor sa mojim lovcima u Bijeljini. Pričali smo o svemu, o životu, lovu, problemima na terenu, pa i onom najvećem koji nastaje od divljači i posljedicama koje lovci zbog toga trpe", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".
On je zahvalio drugarima za gostoprimstvo i razumijevanje što u posljednje vrijeme manje vremena provodi s njima.
Domaćinska atmosfera i konstruktivan razgovor sa mojim lovcima u Bijeljini. Pričali smo o svemu, o životu, lovu, problemima na terenu, pa i onom najvećem koji nastaje od divljači i posljedicama koje lovci zbog toga trpe.— Savo Minić (@minic_savo) August 14, 2026
Ovakvi susreti mi uvijek prijaju. Hvala drugarima na… pic.twitter.com/Y2s8yFPT8J
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