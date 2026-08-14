Dodik: 4. oktobra biće kolaps i potpuna propast sistema

U cijelom svijetu su dva ključna subjekta u svakom izbornom procesu: građani/birači i političke stranke. U BiH ima i treći - skener. Ovaj treći, po svemu sudeći, je najvažniji. Njemu je sve podređeno, kaže predsjednik Milorad Dodik na Iksu.

"Kako stvari danas stoje, smisao izbora u BiH nisu birači i stranka, već skeneri. Nije izbor nosilaca vlasti, već tehnologija, manipulacija i prekrajanje volje naroda. Nema nikoga ko ne vjeruje da je posrijedi prevara. Glasački listići nisu dizajnirani da olakšaju biraču, već da budu prihvatljivi skeneru. Zato će glasački listići ličiti na tiket za Loto li Bingo. Brojevi, nigdje imena kandidata. A uz glasački listić pride knjiga, da glasač dobro prostudira kako će glasati za onog za koga je naumio", napisao je Dodik.

Glasanje je, kaže u tehničkom smislu, svugdje stvar rutine, u BiH će biti ozbiljan naučno-obrazovni poduhvat.

- Izborni proces u BiH ne odvija se po zakonu koji je donijela Parlamentarna skupština, već po nametnutoj volji stranca koga više nema. Gdje je sada Evropa da ukaže na nezakonitost, nelegalnost, neustavnost. Ili je i ovo "vladavina prava", kao u slučaju sramnog sudskog procesa. Zato će 4. oktobra biti kolaps - kaže Dodik.

Dodik kaže da niko u CIK-u nije u stanju da odgovori na jednostavna pitanja:

Koliko će trajati glasanje jednog birača?

Koliko je vremena potrebno da se potvrdi identifikacija birača?

Koliko je vrijeme potvrde kada je istovremeno upućeno 500 upita, a koliko kada je taj broj veći od 1.000?

Šta se dešava kada dođe do zagušenja sistema ili "pucanja" Wi-Fi signala?

Koliko je potrebno vremena biraču da "prouči literaturu" koja ide uz glasački listić?

Koje je vrijeme skeniranja jednog glasačkog listića, a koje četiri?

Koji je način prelaska sa jedne baze podataka na drugu budući da imaju četiri glasačka listića, samim tim i četiri baze podataka/rezultata?

Koliko je potrebno tehničara da na svakom biračkom mjestu instaliraju VPN tunel za zaštitu prenosa podataka?

- Može se postavljati još pitanja unedogled, ali je jedno ključno: Zašto će glasanje u BiH biti na način koji ne postoji ni u jednoj državi u Evropi? Jedini logičan odgovor je: Zbog para i manipulacije. To što će 4. oktobra biti potpuna propast sistema, nikoga ne interesuje. Naći će se već neko ko će biti proglašen krivim. Pedro mora da visi! Ako neko u CIK-u razmišlja o odlaganju izbora, onda neko u pravosudnom i bezbjedonosnom sistemu mora da razmišlja da radi svoj posao - navodi Dodik.

U cijelom svijetu su dva ključna subjekta u svakom izbornom procesu: građani/birači i političke stranke.

U BiH ima i treći - skener.

Ovaj treći, po svemu sudeći, je najvažniji. Njemu je sve podređeno.



Kako stvari danas stoje, smisao izbora u BiH nisu birači i stranka, već skeneri.… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) August 14, 2026

Ističe da zakon jasno kaže da se izbori mogu odložiti ili pomjeriti usljed vanrednih okolnosti.

- Nesposobnost i korupcija nisu vanredna okolnost. Štaviše, u ovom sazivu CIK-a to je, izgleda, redovna okolnost.

Zato Republika Srpska treba da aktivira svoju izbornu komisiju i sprovede izbore nakon sloma ovog sistema - naveo je Dodik.