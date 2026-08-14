Minić posjetio gradilište novih učionica za potrebe vrtića "Čika Jova Zmaj"

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić posjetio je danas u Bijeljini gradilište novih učionica za potrebe Dječijeg vrtića "Čika Jova Zmaj" u porti Crkve Svetog velikomučenika Pantelejmona.

Minić je gradilište posjetio sa Njegovim visokopreosveštenstvom mitropolitom zvorničko-tuzlanskim Fotijem, sa kojim se prethodno sastao u sjedištu Mitropolije.

Nakon posjete gradilištu predviđene su izjave.

Protokolom posjete Bijeljini, predviđeno je da Minić u 14.30 časova razgovara sa mještanima mjesnih zajednica Kacevac, Banjica, Batar i Glavičice u svečanom salonu "MB Sanja" u Glavičicama.

Izjave za medije planirane su u 15.30 časova, prenosi Srna.