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Minić posjetio gradilište novih učionica za potrebe vrtića "Čika Jova Zmaj"

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Autor:

ATV redakcija
14.08.2026 10:33

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Минић посјетио градилиште нових учионица за потребе вртића "Чика Јова Змај"
Foto: RTRS

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić posjetio je danas u Bijeljini gradilište novih učionica za potrebe Dječijeg vrtića "Čika Jova Zmaj" u porti Crkve Svetog velikomučenika Pantelejmona.

Minić je gradilište posjetio sa Njegovim visokopreosveštenstvom mitropolitom zvorničko-tuzlanskim Fotijem, sa kojim se prethodno sastao u sjedištu Mitropolije.

Nakon posjete gradilištu predviđene su izjave.

Protokolom posjete Bijeljini, predviđeno je da Minić u 14.30 časova razgovara sa mještanima mjesnih zajednica Kacevac, Banjica, Batar i Glavičice u svečanom salonu "MB Sanja" u Glavičicama.

Izjave za medije planirane su u 15.30 časova, prenosi Srna.

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Tagovi :

Republika Srpska

Savo Minić

Bijeljina

Vrtić

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