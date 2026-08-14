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Na prijetnje smrću uzvratio paljevinom auta, pa završio na UKC

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Autor:

ATV redakcija
14.08.2026 11:32

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На пријетње смрћу узвратио паљевином аута, па завршио на УКЦ
Foto: ATV

Zvornička policija uhapsila je D.R. iz Šekovića zbog sumnje da je prijetio smrću sugrađaninu B.L. koji mu je potom uzvratio paljevinom automobila, pri čemu je povrijeđen i prevezen na liječenje u UKC Tuzla.

Drama se odigrala juče oko 15.50 časova, a prema nezvaničnim informacijama motiv sukoba su neriješeni imovinski odnosi.

”Policijskoj stanici Šekovići 13. avgusta oko 15.50 časova prijavljeno je da je D.R. došao na privatni posjed i vlasniku upućivao prijetnje po život. Nedugo zatim D.R. je prijavio da mu je B.L. zapalio automobil”, navode u PU Zvornik.

U požaru B.L. je povrijeđen i prva pomoć ukazana mu je u Domu zdravlja u Šekovićima, a potom je upućen na dalje liječenje u UKC Tuzla.

”O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu koji je naložio da se protiv B.L. dostavi izvještaj o počiljenom krivičnom djelu oštećene i oduzimanje tuđe stvar, a protiv D.R. izvještaj za krivično djelo ugrožavanje sigurnosti”, saopštila je PU Zvornik.

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Tagovi :

oštećenje vozila

Prijetnje smrću

Šekovići

PU Zvornik

Svađa

hapšenje

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