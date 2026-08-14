Na prijetnje smrću uzvratio paljevinom auta, pa završio na UKC

Zvornička policija uhapsila je D.R. iz Šekovića zbog sumnje da je prijetio smrću sugrađaninu B.L. koji mu je potom uzvratio paljevinom automobila, pri čemu je povrijeđen i prevezen na liječenje u UKC Tuzla.

Drama se odigrala juče oko 15.50 časova, a prema nezvaničnim informacijama motiv sukoba su neriješeni imovinski odnosi.

”Policijskoj stanici Šekovići 13. avgusta oko 15.50 časova prijavljeno je da je D.R. došao na privatni posjed i vlasniku upućivao prijetnje po život. Nedugo zatim D.R. je prijavio da mu je B.L. zapalio automobil”, navode u PU Zvornik.

U požaru B.L. je povrijeđen i prva pomoć ukazana mu je u Domu zdravlja u Šekovićima, a potom je upućen na dalje liječenje u UKC Tuzla.

”O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu koji je naložio da se protiv B.L. dostavi izvještaj o počiljenom krivičnom djelu oštećene i oduzimanje tuđe stvar, a protiv D.R. izvještaj za krivično djelo ugrožavanje sigurnosti”, saopštila je PU Zvornik.