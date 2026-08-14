Logo

POSKOK pretresao Ministarstvo zdravstva FBiH, ministra Nediljka Rimca i njegovog savjetnika

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
14.08.2026 10:37

Komentari:

0
ПОСКОК претресао Министарство здравства ФБиХ, министра Недиљка Римца и његовог савјетника
Foto: ATV BL

Pripadnici Posebnog odjeljenja za organizovani kriminal i korupciju Federalnog tužilaštva /Poskok/ izvršili su pretres kabineta ministra zdravstva Federacije BiH Nediljka Rimca, njegovog savjetnika Ivice Ćosića i Ministarstva zdravstva.

Prilikom pretresa oduzeta je dokumentacija, računari i elektronski uređaji, potvrđeno je iz Posebnog odjeljenja federalnim medijima.

Rimac i još jedna osoba u ovom slučaju imaju status osumnjičenog.

Pretresi su obavljeni u okviru istrage o poliklinici "Nju lajf", koja se bavila vještačkom oplodnjom i čuvanjem embriona, a onda promijenila ime u "Nortvestern medikal centar IVF".

Klinika je zatvorena, a nakon toga je Tužilaštvo Kantona Sarajevo otvorilo, a Poskok preuzeo istragu o slučaju zaštite prava pacijenata i nastavka skladištenja pohranjenog biološkog materijala.

Zatvaranje "Nju lajfa" izazvalo je značajne probleme i stres za korisnike njenih usluga koji nisu bili sigurni šta će se desiti s njihovim biološkim materijalima i da li se s istim postupa u skladu sa zakonom.

Embrioni i biološki materijal su mjesecima bili fizički osigurani u prostorijama klinike, ali nije bilo jasno ko ima pravu odgovornost da se pobrine za taj materijal.

Na kraju je embrione i biološke materijale, koji su čuvani u ovoj klinici, preuzela Kantonalna bolnica u Zenici.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

pretresi

FBiH

Komentari (0)

Više iz rubrike

Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Hronika

Za policajca Viktora Ćatića predložene mjere zabrane

21 h

0
Адис Мушић

Hronika

Tuga: Preminuo mladić povrijeđen u nesreći 3. avgusta

1 d

0
Пожар код Невесиња

Hronika

Vatra blizu kuća: Još jedna besana noć pred mještanima nevesinjskih sela

1 d

0
Ухапшени Данило Цупаћ

Hronika

Hapšenje u Srpskoj po međunarodnoj potjernici

1 d

0

  • Najnovije

19

13

Gori Titova vila u Bugojnu

19

13

Požari haraju Crnom Gorom, Srbijom i Grčkom

19

10

Vatrena stihija u Omišu gutala sve pred sobom

18

58

Centralne vijesti, 14.08.2026.

18

36

Pravili roštilj pa zapalili ulicu milionera

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima