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Tuga: Preminuo mladić povrijeđen u nesreći 3. avgusta

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 19:00

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Адис Мушић
Foto: Privatna arhiva

Adis Mušić, koji je 3. avgusta teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći na području Kalesije, preminuo je u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla.

Mušić je stradao u nesreći koja se dogodila oko 18:20 sati na magistralnom putu M-17.1 Međaš–Živinice, u mjestu Petrovice Gornje.

U nesreći su učestvovala dva putnička vozila i motocikl kojim je upravljao Mušić.

Празан џеп / илустративна фотографија

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Nakon nesreće prevezen je u UKC Tuzla, gdje su mu ljekari konstatovali teške tjelesne povrede. Uprkos naporima ljekara, nekoliko dana kasnije je preminuo.

Kako je potvrđeno, sahrana Adisa Mušića biće obavljena u petak, 14. avgusta, u 16 sati na Gradskom groblju Paljevine u Kalesiji.

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Saobraćajna nesreća

nesreća

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