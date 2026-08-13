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Raste broj žrtava zemljotresa u Kolumbiji: Preminule 273 osobe

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 20:36

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Спасиоци претурају кроз рушевине док трагају за преживјелима дан након земљотреса који је погодио Кали, Колумбија, у уторак, 11. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Ivan Valencia

Broj žrtava snažnog zemljotresa koji je pogodio Kolumbiju dostigao je 273, javio je "BluRadio".

Pogođeno je više od 40.000 porodica, navodi isti izvor.

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Zemljotres magnitude 7,4 stepena po Rihterovoj skali pogodio je grad San Hoze del Palmar u oblasti Čoko na zapadu Kolumbije 10. avgusta.

(Srna)

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Kolumbija

Zemljotres

zemljotres u Kolumbiji

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