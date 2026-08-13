Raste broj žrtava zemljotresa u Kolumbiji: Preminule 273 osobe

Autor:ATV redakcija
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Broj žrtava snažnog zemljotresa koji je pogodio Kolumbiju dostigao je 273, javio je "BluRadio".
Pogođeno je više od 40.000 porodica, navodi isti izvor.
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Zemljotres magnitude 7,4 stepena po Rihterovoj skali pogodio je grad San Hoze del Palmar u oblasti Čoko na zapadu Kolumbije 10. avgusta.
(Srna)
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