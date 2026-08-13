Raste broj žrtava zemljotresa u Kolumbiji: Preminule 273 osobe

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Foto: Tanjug/AP Photo/Ivan Valencia

Broj žrtava snažnog zemljotresa koji je pogodio Kolumbiju dostigao je 273, javio je "BluRadio".

Pogođeno je više od 40.000 porodica, navodi isti izvor. Svijet Zapalio se brod sa više od 100 turista: Skakali u more nakon što je buknula vatra Zemljotres magnitude 7,4 stepena po Rihterovoj skali pogodio je grad San Hoze del Palmar u oblasti Čoko na zapadu Kolumbije 10. avgusta. (Srna)

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