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Ubio zeta na krsnoj slavi zbog muzike: Samo jedan udarac je bio koban

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 19:52

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Foto: Tanjug

Igor Nikolić iz sela kod Petrovca na Mlavi usmrćen je u subotu jednim udarcem, koji mu je, kako se sumnja, zadao njegov šurak, a do tragedije je došlo u Igorovoj kući, na proslavi slave.

Strašan zločin dogodio se u subotu, 8. avgusta, na proslavi slave Sveta Petka Trnova. Mladić N. U. (26) iz Zaječara uhapšen je zbog sumnje da je usmrtio zeta Igora Nikolića (41), u jednom selu kod Petrovca na Mlavi.

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Mještani sela kažu da tog kobnog dana niko nije ni slutio da će pravoslavni praznik prerasti u nezapamćenu tragediju.

- N.U. je Igoru šurak, odnosno brat njegove žene. On živi u Zaječaru i kod Igora je dolazio samo na porodične proslave, pa tako i sada na slavu. U Igorovoj kući je tog dana bilo veselo. Slušala se glasna muzika, puno djece je trčalo i igralo se po dvorištu i svi su se veselili. Međutim, u jednom trenutku N.U. je počeo da se svađa s Igorom oko muzike. Iako je razlog bio bezazlen, rasprava je postajala sve žustrija, pa je N.U. izgleda izgubio kontrolu i iznenada je pesnicom udario Igora u vrat, kao da je znao da to mjesto može biti kobno, jer je Igor iste sekunde pao u nesvijest. Sve se to odigralo pred mnogo djece, koja su mu i rod i iz komšiluka - priča za Kurir jedan prijatelj porodice Nikolić.

Kako dalje dodaje, u dvorištu porodične kuće nastao je opšti haos, a N.U. je pobjegao sa lica mjesta.

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- Svi su počeli da viču u očaju, kada su vidjeli Igora u tom stanju, i pokušavali su da ga osvijeste, pa su pozvali Hitnu pomoć, a N.U. je odmah sjeo u svoj automobil i pobjegao. Čuo sam da su ga uhapsili u Boru za tri, četiri sata. Vjerovatno su locirali njegov automobil kojim je bježao. Igor je smješten u Opštu bolnicu Petrovac na Mlavi gdje su ljekari odmah započeli borbu za njegov život. Međutim, uprkos nadljudskim naporima da ga spasu, naš dobri Igor je preminuo istog dana, nakon nekoliko sati - navodi prijatelj, sa tugom u glasu.

Osumnjičeni saslušan u tužilaštvu

N.U. je nakon isteka pritvora do 48 sati odveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Požarevcu.

- Osumnjičeni je iznio odbranu, nakon čega mu je određen pritvor do 30 dana. On se sumnjiči za krivično djelo teška povreda kvalifikovana smrću. Istraga o ovom slučaju je u toku - rečeno je iz Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu.

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Ubistvo

Petrovac na Mlavi

Krsna slava

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