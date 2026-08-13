Vatra na sve strane: Gori u BiH, Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj

Ekstremno toplo ljeto ne prestaje da zadaje udarce. Požari bukte na sve strane. U BiH vatrogasci se bore na nekoliko frontova. Gori u Mostaru u prigradskom naselju Raštani, u blizini željezničke stanice.

Vatra se brzo širi i ugrožava obližnje kuće i objekte. U pomoć su priskočili i mještani koji koriste sve što im dođe pod ruku, a što može da gasi vatru. Situaciju dodatno otežava i vjetar koji ubrzava širenje vatre.

Vatrogasci su na terenu i na području Konjica -u mjestima Kanjina, Živašnica, Brđani, Džepi i Džepska planina. U pomoć su pritekli i vatrogasci iz Jablanice, Kantona Sarajevo, Prozora. Konjic je uputio zahtjev za međunarodnu pomoć za gašenje požara iz vazduha. U gašenju učestvuju i helikopteri iz Republike Srpske i Oružanih snaga BiH.

Sa požarima se danima bore i u Srbiji. Na Stolovima iznad Kraljeva požar još nije lokalizovan, ali je situacija nešto bolja nego noćas jer je prestao da duva jak vjetar. U Deliblatskoj pješčari i dalje se saniraju žarišta, a požar u okolini Bojnika, koji je zahvatio oko 300 hektara šume i niskog rastinja, stavljen je pod kontrolu. Na terenu je i dalje sedamdesetak vatrogasaca iz Jablaničkog okruga, Niša, Prokuplja, Pirota. Na pojedinim mjestima zbog jakog vjetra i nepristupačnog terena vatra se razbuktava, ali vatrogasne ekipe intervenišu i ne dozvoljavaju da se dalje širi.

Nema predaha ni u Herceg Novom gdje od juče bukti požar na području Bijele i Baošića. Vatra ponovo ugrožava kuće u naselju Todorovići. Prema informacijama iz Herceg Novog, situacija je veoma složena, jer vjetar konstantno mijenja smjer što dodatno rasplamsava vatru.

"Intervencijom vatrogasaca situacija je sada pod kontrolom. Objekti nisu ugroženi, ljudi nisu ugroženi. Ljudstvo i stanovnici tog dijela naselja u Bijeloj su upozoreni da budu pripravni. U slučaju da ih pozovemo da odmah napuštaju te objekte. Za sada nema potrebe za tim. Situacija je pod kontrolom", kazao je načelnik Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi Miodrag Knežević.

U pomoć vatrogascima u Herceg Novom sinoć i danas priskočili su stanovnici, ali i turisti. Vatrogasne jedinice iz Trebinja, ali i iz svih dijelova Crne Gore došle su u Bokokotorski zaliv da gase vatru i spase kuće nadomak kojih je bjesnio požar. Formiran je i Krizni štab.

"Vjetar stalno mijenja pravce što otežava gašenje. I pored toga nemamo samo aktivne požare na području naše opštine nego i u Ulcinju je danas buknuo veliki požar. Uključene su i sve državne strukture", rekao je potpredsjednik Opštine Herceg Novi Ivan Otović.

Proširio se i požar na lokalitetu Gač kod Vladimira u opštini Ulcinj. Požarom su ugroženi pojedini objekti i maslinjaci, a jak vjetar dodatno otežava gašenje i pogoduje širenju vatre, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore. Na terenu su vatrogasci sa svim raspoloživim vozilima.

Nema mira ni na području Hrvatske. Veliki požar, koji je buknuo noćas na području Pučišća na ostrvu Braču. Zahvatio je veliku površinu, gore borova šuma, nisko rastinje i trava. Požar je prijetio kućama, koje su tokom noći uspješno odbranjene. Požar je u popodnevnim časovima stavljen pod kontrolu.